MIR 2025, tecnologia per l’intrattenimento a Rimini

MIR 2025 è un evento che riunisce professionisti e aziende del settore tecnologico e dell’intrattenimento. Con il tema "The Future of Audiovisual and Entertainment Technology", la fiera si propone di esplorare le ultime tendenze e soluzioni tecnologiche che stanno ridefinendo i settori audio, video, luci e broadcast. L'evento ospiterà grandi novità e spazi dedicati alle dimostrazioni live e si terrà dal 23 al 25 marzo 2025.

Il nuovo payoff della manifestazione, "Multimedia Integration Expo", accende i riflettori sulle soluzioni integrate, pensate per i settori corporate, education, retail ed entertainment, consolidando il ruolo di MIR come hub europeo per l’innovazione tecnologica.

Novità 2025: Sound Stage Outdoor

L’edizione di quest’anno sarà caratterizzata da grandi novità, tra cui il debutto del Sound Stage Outdoor, un’area esterna dedicata a dimostrazioni live di impianti audio in condizioni acustiche ottimali. Questo spazio offrirà ai visitatori la possibilità di testare le tecnologie audio in scenari realistici, ampliando ulteriormente l’esperienza immersiva.

All’interno dei padiglioni, la parte espositiva sarà suddivisa in quattro aree, dedicate ad audio, video, luci, broadcast e soluzioni per system integrator. I professionisti potranno scoprire tecnologie all’avanguardia per concerti, eventi aziendali, musei, hotel e molto altro. Inoltre, saranno offerti workshop e dimostrazioni pratiche condotte da esperti del settore.

Sarà nuovamente presente anche Live You Play, uno spazio dedicato alle tecnologie audio e video in scenari realistici. Questa sezione consentirà ai partecipanti di vivere un’esperienza immersiva, testando le soluzioni più innovative in un ambiente che simula eventi reali.

Il cuore della Club Culture e del DJing

Dopo il successo dell’edizione 2024, torna anche nel 2025 MIR Club, lo spazio dedicato alla DJ culture e alla scena musicale elettronica, in collaborazione con DJ Mag Italia. Ospiterà eventi esclusivi, dimostrazioni e incontri con i protagonisti del settore, oltre a un’esposizione delle tecnologie più avanzate per il DJing e l’intrattenimento musicale.

Formazione e aggiornamento per i professionisti

MIR 2025 offrirà, infine, un programma formativo di alto livello con masterclass rivolte a tecnici della Live Production e Lighting. Inoltre, in collaborazione con SIEC, verranno organizzati corsi avanzati per architetti e progettisti, adatti per il riconoscimento dei crediti formativi. Un convegno dedicato alle nuove frontiere delle applicazioni tecnologiche sarà invece curato da Soiel International.

MIR expo si conferma come un appuntamento molto interessante per l’intera filiera tecnologica del multimedia, offrendo opportunità di networking, aggiornamento professionale e scoperta delle ultime novità del settore.