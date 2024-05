MongoDB annuncia importanti novità per gli sviluppatori di IA

In occasione del MongoDB.local di New York, uno degli eventi dedicati alla community degli sviluppatori della compagnia, MongoDB ha annunciato importanti novità per rendere più semplice la creazione e l'implementazione di applicazioni basate sui dati e sull'intelligenza artificiale.

La compagnia ha annunciato il MongoDB AI Application Program (MAAP), un programma che permette alle aziende di creare applicazioni con capacità di IA generativa.

Il progetto riunisce leader del settore come Anthropic, AWS; Cohere, Google Cloud, Microsoft Azure e altri per fornire ai clienti MongoDB il framework, i servizi professionali e lo stack tecnologico integrato necessari per implementare applicazioni di IA generativa a livello aziendale.

Pixabay

MongoDB ha inoltre lanciato nuove funzionalità per Atlas, il servizio database multi-cloud, volte a semplificare per gli sviluppatori l'esecuzione di applicazioni con prestazioni elevate e scalabili.

Tra le novità si segnalano Stream Processing, una funzionalità che consente di trarre tutto il valore dai dati di streaming, provenienti da sorgenti come dispositivi IoT, modificando la logica di business in base alle esigenze. Disponibile anche Search Nodes, feature che fornisce un'infrastruttura dedicata all'IA generativa e ricerche basate sulla rilevanza, e Edge Server che permette agli sviluppatori di sviluppare ed eseguire applicazioni distribuite in cloud e sull'edge.

La compagnia ha annunciato anche diversi aggiornamenti all'ecosistema di partner, tra cui la disponibilità generale dell'integrazione di Atlas Vector Search con Amazon Bedrock e una nuova collaborazione per ottimizzare Gemini Code Assist di Google Cloud su MongoDB.

Infine, MongoDB ha presentato il nuovo programma di certificazione per i partner cloud, Certified by MongoDB DBaaS, che consente ai partner di infrastruttura cloud l'accesso alle funzionalità più recenti della compagnia e la possibilità di offrire servizi di database gestiti ai propri clienti.

Tra i primi partner Certified by MongoDB ci sono Alibaba Cloud, Digital Ocean, IBM Cloud, IONOS, NAVER Cloud, OVHcloud, Rackspace, Scaleway, STACKIT, Tencent e Virtuozzo.