MongoDB.local 2024 è amore per la community, oltre 700 sviluppatori riuniti a Milano

MongoDB, leader mondiale nel settore dei database distribuiti, ha mostrato ancora una volta quanto sia concreto e reale il suo impegno verso la comunità di sviluppatori, rinnovando l’evento MongoDB.local, che a Milano ha raccolto sviluppatori e aziende.

Quest'anno, l'evento ha raggiunto un nuovo picco di successo, con un ammirevole +55% di pubblico rispetto all’anno scorso., Si conferma così come un punto di riferimento essenziale per professionisti IT, sviluppatori e appassionati di tecnologia. Salvatore D'Auria, Area Vice President di MongoDB in Italia, Iberia, Medio Oriente, Turchia e Africa, ha condiviso con noi dettagli e anticipazioni che definiscono il futuro del database management.

Gli sviluppatori sono persone assolutamente concrete e quindi abbiamo indirizzato il messaggio su questo aspetto, concentrandoci sulle nuove funzionalità di Atlas ma anche sulla community."

Il punto centrale della giornata è stato, e non poteva essere altrimenti, il rilascio di MongoDB 8.0 che sarà disponibile in versione General Availability entro quest’anno. La nuova versione introduce miglioramenti significativi nel handling dei dati e nell'efficienza operativa, con un focus particolare sull'integrazione architetturale e la sicurezza - senza tralasciare naturalmente funzioni avanzate realizzate con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale.

MongoDB 8.0 può funzionare in una varietà di scenari, compreso l’edge computing - approccio che si rivela fondamentale per quelle aziende con sedi dislocate in aree dove non sono disponibili server cloud ma ci sono precise esigenze in termini di latenza, sicurezza e prestazioni.

L’importanza della community

Durante la presentazione il pubblico ha applaudito quando è stata annunciata l'espansione delle funzionalità alla Community Edition di MongoDB. Questa versione, accessibile gratuitamente, permette ai developers di esplorare e sperimentare con le più recenti innovazioni del software senza costi aggiuntivi, promuovendo così una cultura di apprendimento continuo e di sperimentazione. D'Auria ha sottolineato l'entusiasmo scatenato da questa novità, che riflette l'impegno di MongoDB nel supportare e valorizzare la sua base di utenti.

La community è molto importante. In Italia abbiamo due associazioni MongoDB User Group, indipendenti, una a Roma e una a Milano, che sono in continua crescita

L'importanza della community di MongoDB si manifesta non solo nei prodotti che sviluppa e nella collaborazione con le aziende che li usano, ma anche - forse soprattutto - nel sostegno continuo agli sviluppatori. Persone che spesso e volentieri vanno ben oltre il semplice impegno lavorativo, dimostrando una grande passione.

Questo è un aspetto importante anche perché poi ci arrivano tutti gli input che tramite la community cerchiamo poi di analizzare per capire come far evolvere il prodotto.

In Italia, le associazioni MongoDB User Group di Roma e Milano sono esempi vitali di come la collaborazione e il networking possano effettivamente trasformare le prassi lavorative e le visioni tecnologiche. L'evento MongoDB.local diventa così una piattaforma per la condivisione di idee e best practices, oltre che un'occasione per apprendere direttamente dagli esperti e costruire relazioni professionali durature.

Panel tecnici per capire e sfruttare al meglio MongoDB

MongoDB è un sistema potente e versatile; può fare tantissime cose, e conta sulla flessibilità che solo i document data modelpossono offrire. È uno strumento portatile e versatile, e in quanto tale ci sono molti dettagli che gli sviluppatori possono sfruttare per ottenere i risultati che desiderano. C’è una grande volontà di imparare e conoscere MongoDB in ogni sua aspetto; una volontà che è diventata visibile e concreta nei panel tecnici, momenti di formazione di alto livello tecnico, che hanno richiamato moltissime persone e dove a un certo punto è stato anche difficile trovare posto. C’è stato spazio per più di una dimostrazione pratica, con workshop tematici guidati da esperti di MongoDB; in particolare si è distinto Diego Freniche Brito, Developer Advocate di MongoDB, che ha offerto sette live demo hands-on. Gli sviluppatori hanno potuto scoprire e sperimentare con strumenti come il plugin MongoDB per Visual Studio Code, l'istanza Docker, l'Atlas CLI con Atlas Search e l'integrazione in VSC di CodeWhisperer.

Alcuni panel specifici hanno poi esaminato da vicino temi come il Data Modeling o l’uso degli indici. E c’è stato spazio anche per i partner di MongoDB: i portavoce di AWS e Namirial per esempio hanno raccontato in che modo MongoDB facilita una gestione documentale sicura e scalabile su sistemi AWS. Una partnership che permette a Namirial di gestire miliardi di documenti garantendo sempre la totale compliance.

Si sono toccati poi tanti altri temi, come l’edge computing, la gestione dei dati sanitari, l’antiriciclaggio… una moltitudine di ambiti dove un database moderno, versatile e potente come MongoDB può fare la differenza.

MongoDB 8.0

Le principali novità di MongoDB 8.0, presentate a Milano durante l'evento MongoDB.local, offrono significativi miglioramenti e nuove funzionalità che rispondono alle esigenze delle moderne applicazioni aziendali. Tra le innovazioni più rilevanti ci sono i miglioramenti delle prestazioni (fino al 40%) del database, che garantiscono un funzionamento ottimale anche durante i picchi di utilizzo.

Le nuove funzionalità per le collection time series migliorano la gestione e l'analisi dei dati temporali, mentre la queryable encryption permette di eseguire query su dati cifrati senza doverli decrittare, aumentando la sicurezza. La scalabilità orizzontale è stata resa più intuitiva ed efficiente grazie ai miglioramenti nello sharding. Inoltre, sono state introdotte nuove modalità di autenticazione, log di sicurezza standardizzati e impostazioni per query e metriche, offrendo agli utenti un maggiore controllo e visibilità.

Arrivederci al 2025

Il MongoDB.local di Milano si conferma come un evento imperdibile per sviluppatori, aziende e professionisti del mondo IT. L'edizione di quest'anno ha gettato le basi per nuove e entusiasmanti direzioni di crescita e innovazione, promettendo di portare ancora più valore agli eventi futuri. Per chiunque sia interessato a tecnologie di frontiera e a networking di alto livello, l'appuntamento con il prossimo MongoDB Local è già da segnare in calendario.

Non perdete l'occasione di partecipare all'evento MongoDB Local nel 2025. Sarà un'altra straordinaria opportunità per scoprire le ultime innovazioni, partecipare a workshop pratici e connettersi con la vibrante community di sviluppatori MongoDB. Vi aspettiamo per un'altra edizione ricca di ispirazione e apprendimento!