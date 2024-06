MSP: il modo più sicuro per far crescere il business è avere fornitori impeccabili

Il settore dell’IT è in grande fermento. Le aziende stanno affrontando un momento di trasformazione in cui la connettività e il cloud svolgono un ruolo primario.

Questa situazione crea grandi opportunità per chi fornisce soluzioni tecnologiche come i Managed Service Provider e System Integrator.

Tuttavia, occorre fare molta attenzione a quale operatore di telecomunicazioni appoggiarsi perché, in caso di disservizio non risolto, l’MSP o il System Integrator rischia di danneggiare la propria reputazione.

L’esempio più calzante viene proprio dalla connettività.

La connettività viene considerata una commodity e l’MSP o il System Integrator hanno difficoltà a valorizzare la loro offerta. In caso di guasto, l’aver scelto un fornitore affidabile, che risponde in tempi brevi e agisce in maniera proattiva per risolvere il problema, fa veramente la differenza, sia per il cliente finale, sia per chi ha venduto la soluzione.

Come sfruttare le opportunità offerte dal mercato, senza mettere a rischio la propria reputazione?

L’importanza di scegliere fornitori affidabili per connettività e cloud

Un’occasione per ampliare i clienti e mantenere alta la propria reputazione viene offerta da Vianova, l’operatore di rete fissa e mobile che ha fatto della qualità dei servizi (accessi voce e dati professionali, centralino, cloud e collaboration) e della soddisfazione del cliente il suo elemento principale di differenziazione.

Un esempio? Vianova risponde da sempre alle chiamate dei clienti e dei propri partner entro tre squilli.

“I nostri valori, rispetto, servizio ed eccellenza, guidano quotidianamente le nostre azioni” – spiega Alberto Urbani, Business Development Manager di Vianova – "L’esempio più conosciuto è la risposta in tre squilli. In oltre il 96% dei casi i nostri operatori del Servizio Clienti rispondono mediamente entro 6 secondi e negli altri casi il cliente viene richiamato entro pochi minuti. I clienti entrano subito in contatto con persone reali, dipendenti Vianova adeguatamente formati che rispondono dalle nostre sedi italiane. Questo è solo un esempio di come sviluppiamo e gestiamo i nostri servizi".

Questa modalità viene riconosciuta dai clienti Vianova che ogni anno, da oltre 20 anni, premiano l’azienda con un tasso di fedeltà superiore al 97%.

“I nostri contratti non hanno vincoli di durata” – aggiunge Urbani – "perché la fiducia dei clienti e dei partner si conquista solo con la qualità dei servizi: per noi questa è una grande forma di rispetto ed è una delle caratteristiche che ci distingue sul mercato”.

Il valore della reputazione per aumentare i ricavi

L’immagine positiva di Vianova si riflette naturalmente anche sui partner che operano sul territorio. I partner sono un vero punto di riferimento per i propri clienti, perché mettono a disposizione servizi efficienti e si occupano in prima persona dell’assistenza. I tassi di fedeltà dei clienti Vianova assicurano ricavi ricorrenti nel tempo.

“Ai nostri partner" - aggiunge Urbani - "riconosciamo compensi per le attività commerciali e tecniche (premio di acquisizione, compenso mensile ricorrente per sempre, attivazione dei servizi, assistenza e premio per il mantenimento degli SLA tecnici). Questi compensi vengono garantiti per sempre, cioè per tutta la durata del rapporto con il cliente”.

Un’altra peculiarità dell’offerta Vianova è la disponibilità esclusiva del centralino in cloud Centrex vendibile in modalità MSP.

“Questa è una grande opportunità per i partner che vogliono aumentare il loro valore sul mercato" – continua Urbani – "Centrex è un centralino virtuale, ridondato nei Data Center Vianova a Pisa e Massarosa, basato su una piattaforma estremamente stabile e scalabile che permette di realizzare la convergenza fisso-mobile e soluzioni di collaboration avanzate. I partner possono gestire in completa autonomia la vendita, l’installazione, la manutenzione, la fatturazione e l’incasso dei servizi erogati tramite la Centrex, con importanti margini”.

MSP e System Integrator: un evento dedicato

Aziende MSP e System Integrator hanno un’occasione unica per toccare con mano i vantaggi della partnership con Vianova.

Vianova ha infatti programmato un roadshow che nel mese di ottobre coprirà 6 città italiane.

Durante gli eventi le aziende potranno approfondire ogni dettaglio di quella che è un'offerta davvero molto appetibile per trasparenza, semplicità di gestione e potenzialità commerciale.

Torino - 17 Ottobre

Milano - 18 Ottobre

Treviso - 19 Ottobre

Catania - 20 Ottobre

Firenze - 24 Ottobre

Rimini - 25 Ottobre

