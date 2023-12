N-able annuncia nuove funzionalità per ridurre la complessità dei moderni ambienti IT

N-able, azienda che offre soluzioni software per il monitoraggio e la gestione da remoto, ha annunciato nuovi miglioramenti per la sua piattaforma N-central, una suite di gestione IT unificata pensata per le infrastrutture moderne.

La piattaforma consente agli MSP e ai dipartimenti IT interni di superare i limiti dei tradizionali strumenti di monitoraggio per gestire, proteggere, eseguire il backup dei dati e automatizzare ogni processo, migliorando al contempo l'esperienza utente su ogni dispositivo.

Gli aggiornamenti di N-central

Gli aggiornamenti più recenti della piattaforma includono funzionalità di gestione avanzata iOS e macOS per garantire il controllo dei dispositivi in modo semplice e veloce.

Gli utenti possono ora accedere da un'unica dashboard a un nuovo agent macOS per gestire da remoto l'applicazione di patch di terze parti, la configurazione dei profili, la programmazione delle attività e i comandi remoti.

Con Device Management for Apple è possibile aggiungere in automatico nuovi dispositivi con l'iscrizione automatica zero-touch per Apple Business Manager e distribuire gli su App Store per le applicazioni di proprietà dell'azione su Mac, iPhone, iPad e Apple tv.

Le funzionalità offrono Endpoint Detection and Response integrata con tecnologia SentinelOne e backup cloud con Cove Data Protection.

N-able ha inoltre integrato l'intelligenza artificiale generativa nella piattaforma per automatizzare la creazione di script basati su prompt, utilizzare account privati ChatGPT per ciascun utente e automatizzare le attività di routine.

N-Central sfrutta ora PowerBI per offrire agli utenti dashboard e report approfonditi, consentendo alle aziende di migliorare le proprie prestazioni con l'analisi dati. Gli utenti possono accedere a dashboard pre-integrate e consultare rapidamente le informazioni su dispositivi, dati di backup e patch, e possono inoltre creare report personalizzati in pochi minuti.

Infine, N-able ha introdotto nella piattaforma EDR e Cove per supportare il framework di sicurezza su più livelli di N-central. Gli utenti possono ridurre rapidamente le conseguenze degli attacchi ransomware grazie alla difesa degli endpoint in tempo reale e sfruttare le funzionalità di Cove, tra cui l'immagine di standby per Azure, il backup ottimizzato di OneDrive e il backup avanzato di SQL, per ridurre le tempistiche di elaborazione.

"Siamo impegnati a investire nel miglioramento delle nostre piattaforme pluripremiate mentre continuiamo a mettere a disposizione soluzioni di monitoraggio e gestione da remoto di nuova generazione. Il nostro obiettivo è assicurarci che i partner abbiano a disposizione le funzionalità più recenti per garantire un’esperienza utente moderna via via che il nostro settore continua a evolvere" ha affermato Mike Adler, Chief Technology e Product Officer di N-able.

"Per gestire reti di grandi dimensioni o ampliare le proprie operazioni IT, le ultime novità di N-central sono state concepite per garantire agli utenti il massimo controllo di un potente hub, grazie a sicurezza all’avanguardia, automazione migliorata e gestione efficiente dei dispositivi. La soluzione di N-able è l’unica suite di monitoraggio e gestione da remoto con gestione multi-tenant dei dispositivi Apple e integrazione con Apple Business Manager, per gestire e mettere in sicurezza il parco dispositivi Apple proprio come con Windows e Linux".

Nel prossimo trimestre la compagnia introdurrà ulteriori miglioramenti per la piattaforma, tra cui l'aggiornamento delle API con API REST per l'esecuzione di scrpit e funzionalità cloud avanzate.