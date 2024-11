Nutanix porta la sua piattaforma di IA sul cloud pubblico

Nutanix ha annunciato l'ampliamento della sua piattaforma di intelligenza artificiale con Nutanix Enteprise AI (NAI), una nuova offerta cloud-native che può essere implementata su qualsiasi piattaforma Kubernetes, all’edge, nei data center e nei cloud pubblici.

NAI offre un modello operativo ibrido e multicloud uniforme per accelerare i carichi di lavoro di IA permettendo alle aziende di utilizzare i propri modelli e dati in un ambiente a loro scelta, migliorando il ritorno sull'investimento.

Nutanix Enterprise AI Nutanix

La piattaforma si integra con NVIDIA NIM per ottimizzare le prestazioni dei modelli di base e permette alle imprese di implementare, gestire e scalaregli endpoint di inferenza per modelli linguistici di grandi dimensioni, supportando la distribuzione di applicazioni di GenAI in pochi minuti.

Ti potrebbe interessare anche Speck, software open source e dati a zero latenza - B2B Lounge Speck, software open source e dati a zero latenza - B2B Lounge Guarda su

I clienti Nutanix possono creare così un'infrastruttura GenAI aziendale con la resilienza, le operazioni avanzate e la sicurezza necessarie per le applicazioni critiche per il business, sia in locale che su servizi Kubernetes gestiti come AWS Elastic Kubernetes Service, Azure Managed Kubernetes Servicee Google Kubernetes Engine.

"Nutanix Enterprise AI permette ai nostri clienti di eseguire le applicazioni GenAI in modo semplice e sicuro, sia on-premise che su cloud pubblici. Nutanix Enterprise AI può operare su qualsiasi piattaforma Kubernetes e consente alle applicazioni IA di essere eseguite in un luogo sicuro, con un modello di costo prevedibile" ha commentato Thomas Cornely, SVP, Product Management, Nutanix.

I vantaggi di Nutanix Enterprise AI per i clienti

La nuova piattaforma consente di semplificare e accelerare il lavoro dei data scientist e degli sviluppatori, aiutando le imprese ad affrontare la carenza di competenze in ambito di IA.

Grazie al flusso di lavoro intuitivo, NAI permette alle aziende di adottare l'IA generativa contando su una piattaforma adeguata e veloce. La soluzione inoltre riduce i rischi legati alla privacy e alla sicurezza permettendo ai clienti di eseguire modelli e dati su risorse di calcolo sotto il loro controllo diretto.

La piattaforma include inoltre dashboard per la risoluzione dei problemi e il monitoraggio delle risorse in uso, controlli di accesso basati sui ruoli e la possibilità di eseguire i modelli in ambienti isolati, come air-gapped o dark-site.

Nutanix Enterprise AI è un componente di Nutanix GPT-in-a-Box 2.0. GPT-in-a-Box include anche Nutanix Cloud Infrastructure, Nutanix Kubernetes Platform e Nutanix Unified Storage.

Nutanix Nutanix Enterprise AI

NAI può essere implementato con la piattaforma IA full-stack di NVIDIA ed è certificato per l’utilizzo con la piattaforma software NVIDIA AI Enterprise, inclusa la gamma di microservizi NVIDIA NIM. Nutanix-GPT-in-a-Box ha inoltre la certificazione NVIDIA-Certified System che garantisce prestazioni affidabili.

Nutanix riporta che la piattaforma offre un modello di pricing trasparente basato sulle risorse dell'infrastruttura, al contrario dei prezzi più difficilmente prevedibili basati sull'utilizzo o sui token.

Nutanix Enterprise AI permette alle imprese di gestire i carichi di lavoro di GenAI con lo stesso livello di resilienza, le stesse operazioni di secondo livello e la stessa sicurezza delle infrastrutture aziendali.

La piattaforma, in esecuzione on premise, all’edge o nel cloud pubblico, e Nutanix GPT-in-a-Box 2.0 sono già disponibili.