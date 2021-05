Orfeo è il primo data center italiano per estrarre conoscenze sul Covid

BeanTech, azienda specializzata in trasformazione digitale a supporto delle imprese, con sedi a Udine e a Mestre, ha sviluppato, assieme al team di Area Science Park, l’infrastruttura tecnologica del data center Orfeo, situato a Trieste.

Orfeo completa la piattaforma di Genomica ed Epigenomica costituita, oltre che dal data center, anche da una serie di facility innovative dedicate alle analisi di sequenze su DNA e RNA e genotipizzazione (microarrays).

“Il data center, progettato prima della pandemia, è stato prontamente impiegato nella lotta al Coronavirus” spiega Stefano Cozzini, Direttore dell’Istituto Ricerca e Tecnologie di Area Science Park.

“È stato infatti rapidamente espanso con specifiche schede di calcolo GPU,e nella sua parte storage così da poter essere utilizzato per stoccare e successivamente analizzare i dati provenienti dall’analisi dei campioni Sars-Cov-2 e delle sue varianti raccolti in Friuli Venezia Giulia”.

Tra gli altri progetti realizzati anche il primo browser semantico per estrarre conoscenze sul SARS-CoV-2 nato nel febbraio 2020 da tre studenti del corso di laurea in Data Science and Scientific Computing dell’Università degli Studi di Trieste, in collaborazione con Area Science Park e AILC – Associazione Italiana di Linguistica Computazionale (AILC).

Il motore di ricerca innovativo, basato sui più avanzati modelli di intelligenza artificiale, permette di effettuare rapide e precise ricerche semantiche nella miriade di pubblicazioni esistenti sul tema.

Nel 2020 sono stati oltre 4mila gli studi pubblicati sul virus SARS-CoV-2 e su Covid-19 in tutto il mondo, a cui si aggiungono più di 40mila articoli relativi a vari coronavirus e patologie da essi causate.

L’analisi dei dati genomici ha bisogno di piattaforme dotate di una grande potenza di calcolo e un’elevata capacità di memoria.

All’interno di un container di dimensioni standard, Area Science Park ha installato un HPC realizzato da beanTech: una novità in senso assoluto per l’azienda friulana che ha fornito la parte di datacenter, l’insieme composto dagli armadi server, dal sistema di raffreddamento e dai gruppi di continuità e la componentistica hardware, certificata da Dell Technologies, garantendo inoltre assistenza continua, sia in remoto che on site, e facendosi carico anche della logistica e delle problematiche interconnesse.

Orfeo dispone oggi di più di 500 core e 2 mila terabyte di spazio disco utilizzabile, declinati in diversi tipi di tecnologie. Dal momento dell’entrata in servizio del data center i ritmi di impiego sono stati superiori a quelli standard tanto da raggiungere il 90% della capacità totale del periodo con oltre 2 milioni di calcolo da luglio a dicembre 2020.

Orfeo rientra nell’iniziativa strategica Argo, un sistema industriale basato sull’innovazione di processi e prodotti che opera per aumentare la produttività economica e generare nuovi posti di lavoro, attraverso l’interazione tra ricerca e industria su scala nazionale.

Il Sistema Argo nasce da un protocollo d’intesa, siglato a marzo 2018, tra il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Friuli Venezia Giulia, che ha individuato in Area Science Park il soggetto coordinatore di tutte le attività complesse: sperimentato con successo in Friuli Venezia Giulia, oggi è in fase di espansione su scala nazionale e ha visto già l’interesse della Regione Campania.

Il sistema Argo conta circa 50 partner, realtà pubbliche e aziende private, che sviluppano in sinergia progetti complessi.