Parte EIT Digital 2022 per promuovere imprenditoria e formazione digitale

EIT Digital è una comunità di conoscenza e innovazione dell’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT), co-finanziata dall’Unione Europea. EIT Digital 2022 è il suo evento che si rivolge alle menti imprenditoriali che progettano di lanciare o potenziare una startup e un prodotto deep tech (Innovation Factory), o di fornire programmi di formazione tecnologica digitale imprenditoriale (Entrepreneurial Academy).

Il programma di lavoro EIT Digital 2022 è guidato dalla EIT Digital Strategic Innovation Agenda 2020-2022, che identifica le cinque aree di interesse della nostra strategia: Digital Tech, Digital Industry, Digital Cities, Digital Wellbeing e Digital Finance.

Le proposte possono essere presentate dal 6 aprile al 12 maggio 2021. La selezione sarà completata entro la fine di giugno 2021. Le attività inizieranno il 1 gennaio 2022.

La EIT Digital Innovation Factory sostiene team pan-europei provenienti da organizzazioni accademiche, enti di ricerca e imprese. Le attività selezionate verranno inserite nell’ecosistema europeo e riceveranno un co-finanziamento per lanciare o potenziare la loro impresa e i loro prodotti digitali deep tech.

La EIT Digital Entrepreneurial Academy fornisce supporto per la realizzazione di programmi e corsi orientati allo sviluppo imprenditoriale. Per l’occasione, Willem Jonker, CEO di EIT Digital, ha detto: «L’ecosistema di EIT Digital è estremamente ben posizionato per contribuire al Decennio Digitale Europeo».

«Unitevi a noi per costruire soluzioni digitali europee con un impatto globale. Lavoriamo insieme per creare programmi di formazione imprenditoriale che portino in Europa talenti e competenze digitali».

EIT Digital ha attualmente più di 300 partner provenienti da imprese e industrie, ricerca e università, investimenti e settore pubblico. Ad oggi, ha supportato oltre 370 startup e scaleup che hanno raccolto oltre 1 miliardo di euro, e più di 3.000 studenti hanno frequentato di corsi della Entrepreneurial Academy.