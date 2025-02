Più sicuri in moto con una sella vibrante? Potrebbe funzionare!

Al CES 2025 di Las Vegas, Vincenzo Maresca, CEO di Viber Alert Srl, ci ha raccontato della loro idea: una sella vibrante intelligente progettata per aumentare la sicurezza dei motociclisti. Questo dispositivo mira a ridurre le distrazioni durante la guida, fornendo avvisi tattili direttamente al pilota.

Un buon esempio di come le soluzioni tecnologiche possano essere di aiuto nel migliorare la sicurezza stradale; e naturalmente anche un promemoria di come possa bastare una buona idea per lanciare una startup; un progetto che, in questo caso, può contare anche sul prezioso supporto di Area Science Park.

Il sistema della sella vibrante punta a ridurre gli incidenti, diminuire i costi assicurativi e aumentare la fiducia dei consumatori verso i produttori che investono in soluzioni innovative per la sicurezza.

Il problema delle distrazioni

Da una parte i motociclisti fanno parte delle categorie più deboli tra gli utenti della strada, ma dall’altra non sono immuni dal più serio dei problemi: le distrazioni, cioè una delle principali cause di incidenti stradali.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno si registrano oltre 1,3 milioni di decessi a causa di incidenti stradali, e una percentuale significativa è attribuibile a distrazioni di pochi secondi. Per i motociclisti, che sono più esposti rispetto ai conducenti di auto, mantenere l’attenzione sulla strada è cruciale.

Tuttavia, anche solo controllare il cruscotto può essere una distrazione problematica visto che obbliga a distogliere lo sguardo dalla strada, aumentando il rischio di incidenti.

La soluzione di Viber Alert

Per affrontare questo problema, Viber Alert ha sviluppato una sella intelligente che trasmette vibrazioni al pilota in corrispondenza di specifici eventi o avvisi. Come spiegato da Maresca, il dispositivo è stato “nascosto bene dentro la sella di modo che sia al segreto e al sicuro”. Questo posizionamento strategico sfrutta la sensibilità naturale dei glutei, garantendo che le vibrazioni siano percepite chiaramente senza essere attenuate da indumenti o protezioni.

La sella offre diversi pattern di vibrazione: a destra, a sinistra o su tutta la superficie. Questi segnali tattili informano il pilota su vari aspetti, come l’accensione delle frecce, problemi al motore o indicazioni di navigazione. Ad esempio, una vibrazione sul lato destro può indicare la necessità di svoltare a destra, mentre una vibrazione completa può segnalare un’attenzione immediata al cruscotto per un avviso critico.

La sella di Viber Alert si integra con la centralina della moto tramite il protocollo CAN-BUS, permettendo una comunicazione in tempo reale tra il veicolo e il dispositivo. Inoltre, è dotata di connettività Bluetooth, consentendo al pilota di ricevere notifiche dal proprio smartphone, come indicazioni GPS o avvisi su condizioni del traffico.

Questa doppia integrazione assicura che il pilota riceva tutte le informazioni necessarie senza dover distogliere lo sguardo dalla strada. Come sottolinea Maresca, “la sella vibra per avvisarti quando serve guardare il cruscotto, evitando distrazioni inutili”.

Collaborazione con Area Science Park

La partecipazione di Viber Alert al CES 2025 è stata supportata da Area Science Park, ente nazionale di ricerca che, in collaborazione con l’Agenzia ICE, ha accompagnato 46 startup italiane all’evento. Questo supporto ha incluso sessioni formative per preparare le aziende a interagire efficacemente con partner tecnologici, industriali e media presenti alla fiera. L’obiettivo di Area Science Park è valorizzare le competenze interne e le infrastrutture di ricerca, offrendo un sostegno concreto alle attività di ricerca e sviluppo delle startup innovative.