Powandgo, l'AirBnB delle colonnine elettriche

Il CES 2024 è cominciato e le startup italiane sono pronte a far conoscere le proprie innovazioni al mondo. Al padiglione italiano, gestito da Area Science Park, ente nazionale di ricerca, e ICE, l'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, brillano prodotti e servizi negli ambiti di maggior interesse tecnologico, come l'IA, il metaverso, l'IoT, la sensoristica, le tecnologie di smart city e le soluzioni di sostenibilità.

Non può mancare poi il settore della mobilità elettrica, un mercato che sta acquisendo sempre più importanza e sul quale stanno investendo numerose realtà. Tra queste c'è anche Powandgo, una startup di Brescia che ha sviluppato un'innovativa piattaforma di charge sharing pensata per connettere i proprietari di auto elettriche ai possessori di colonnine di ricarica.

Fabio De Nardi, CEO e presidente di Powandgo, ha definito la piattaforma come "l'AirBnB delle colonnine elettriche" in quanto consente ai possessori di wallbox di mettere a disposizione degli autisti la propria colonnina e di guadagnare dall'affitto del dispositivo. Il servizio, basato sul concetto di sharing economy, è pensato sia per i privati che per le attività commerciali.

"Chi si è comprato una colonnina o una wallbox a casa, al bar, al ristorante o qualsiasi attività privata, la può mettere a disposizione per altri guidatori che hanno bisogno di ricaricare in zona" afferma De Nardi.

Il vantaggio è per entrambe le parti: i guidatori possono ricaricare la macchina a un prezzo inferiore rispetto a quello delle colonnine pubbliche, e al contempo chi mette a disposizione la propria stazione di ricarica guadagnerà impostando un prezzo per l'uso della colonnina, generalmente pari alla metà di quello delle colonnine pubbliche ma comunque superiore al costo dell'energia elettrica.

Nel caso delle attività commerciali il beneficio è doppio: mettere a disposizione una colonnina privata a un prezzo vantaggioso significa offrire un servizio aggiuntivo per i consumatori e quindi attirare nuova clientela.

Considerando gli attuali incentivi sulle colonnine, sfruttare il charge sharing di diventa un vero e proprio investimento che nel tempo garantisce una valida entrata aggiuntiva.

Powandgo

L'applicazione di Powandgo è attualmente in Go To Market e dal prossimo mese sarà disponibile gratuitamente sui principali store. Chiunque abbia una colonnina può registrarsi sulla piattaforma e mettere a disposizione la propria stazione di ricarica per cominciare a guadagnare.