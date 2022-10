Praim è un’azienda italiana con sede a Trento, leader nel mercato dei Thin Client e delle soluzioni software di Endpoint Management.

Le soluzioni Praim sono utilizzate per gestire postazioni di lavoro professionali e sicure per l’accesso alle applicazioni o desktop virtuali (VDI) residenti su infrastrutture remote, on-premise, nel Cloud oppure ibride.

Nei casi in cui le applicazioni e i dati risiedano in server remoti o in Cloud, i Thin Client sono una valida alternativa all’utilizzo di personal computer. Questi dispositivi sono stati adottati inizialmente dalle grandi aziende con un numero di postazioni elevato e diverse filiali distribuite nel territorio, con l’obiettivo di ridurre i costi di gestione e migliorare la sicurezza e l’efficienza.

L’evoluzione della connettività e il conseguente sviluppo di infrastrutture e servizi disponibili in Cloud hanno ridotto gli investimenti necessari per migrare i servizi IT, permettendo quindi anche alle piccole e medie aziende di beneficiare sempre di più di questi strumenti. Di conseguenza, oggi, la dimensione media aziendale dei clienti che utilizzano queste soluzioni si è ridotta, espandendo questo mercato in maniera trasversale ai settori di appartenenza.

Inoltre, la recente pandemia ha accelerato le esigenze di digitalizzazione dei processi delle aziende, mostrando quanto sia importante che le applicazioni siano accessibili ai propri collaboratori, così che questi possano svolgere le loro funzioni anche fuori dall’ufficio.

Praim ha rafforzato le proprie competenze nello sviluppo dei sistemi operativi Thin Client, che sono oggi in grado di fornire una user experience molto elevata, pur mantenendo il principale obiettivo di fornire all’amministratore IT dell’azienda una soluzione controllata e sicura di elevata affidabilità, immune dai virus e dalle possibili alterazioni volontarie o involontarie degli utenti.

I Thin Client sono dispositivi con una dimensione tale (circa 10-15 cm) da poter essere posti sulla scrivania o installati sul retro di un monitor. Il loro immediato vantaggio consiste nella riduzione del consumo elettrico: questi dispositivi permettono un risparmio energetico di 20-30 volte maggiore rispetto a un PC, con la conseguente riduzione dei costi in bolletta e delle emissioni di anidride carbonica, elementi di primaria importanza per l’implementazione di politiche aziendali che contribuiscano alla riduzione dell’impatto ambientale.

Oltre a fornire i propri sistemi operativi già integrati nei dispositivi Thin Client commercializzati con il proprio marchio, Praim ha rilasciato la propria tecnologia software su licenza per l’utilizzo di personal computer come Thin Client. Questa tecnologia software permette il riutilizzo di PC obsoleti, desktop oppure laptop, riducendo gli investimenti delle aziende per l’acquisto di nuove postazioni e minimizzando l’impatto ambientale derivato dal loro smaltimento.

La soluzione di gestione Praim ThinMan Advanced permette di amministrare da remoto tutti gli endpoint, Thin Client oppure PC dell’azienda, ottimizzando i tempi di intervento ed evitando inutili spostamenti di personale tecnico. L’amministratore, infatti, può eseguire l’assistenza remota, oppure può programmare l’accensione, l’aggiornamento o lo spegnimento in automatico, in modo da limitare al minimo tutti i costi in energia elettrica.

L’insieme di queste funzionalità rende la soluzione Thin Client una scelta sostenibile, che riduce l’impatto ambientale e gli investimenti che un’azienda deve fare per adeguarsi ai nuovi standard di digitalizzazione e sicurezza. Il prodotto, inoltre, rispetta gli standard di produzione e di sostenibilità del settore: il packaging utilizza solo carta e cartone 100% riciclati, praticamente azzerando l’utilizzo della plastica.