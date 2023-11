Windows diventa un'app per iPhone e iPad (più o meno)

Negli ultimi giorni Microsoft ha annunciato tantissime novità e non sembra volersi fermare: nelle scorse ore ha reso noto che Windows diventerà un’app per iPhone, iPad e Mac. Ma cosa significa di preciso? Che il sistema operativo girerà su questi dispositivi? No, ovviamente: si tratta della nuova versione dell’app Windows 365, che ora permette di collegarsi direttamente al proprio Cloud PC.

Perché allora diciamo che “Windows diventa un’app”? Semplice, perché aprendo l’applicazione ci si troverà davanti un desktop di Windows 11, con cui interagire esattamente come se si fosse davanti al PC. Solo che il PC in questione è nel cloud, o da qualche altra parte (l’app funziona anche come desktop remoto classico), e lo possiamo controllare dal tablet o dallo smartphone.

L’applicazione supporta più monitor, risoluzioni personalizzate e redirect di dispositivi d’archiviazione, stampanti e webcam. Attualmente questa versione dell’app è disponibile solo per dispositivi Apple, PC e browser web e non sappiamo quando arriverà su Android. Per il momento, inoltre, è un’esclusiva per gli account aziendali, ma ci sono diversi segnali secondo cui in futuro arriverà anche per gli utenti comuni. Un bel vantaggio poter accedere a tutte queste funzionalità per potersi collegare al PC di casa.

La nuova app Windows è già disponibile anche sul Microsoft Store per il download e può essere scaricata da chiunque, nonostante come detto funzioni solo con gli account aziendali. Non sappiamo con precisione quando sarà disponibile per tutti, ma considerando che nell’applicazione sono già presenti riferimenti al login con un account utente standard, probabilmente non ci sarà da aspettare più di tanto.