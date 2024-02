QNAP, 2024 colmo di novità: dai nuovi device ai corsi di formazione per il canale

QNAP ha dato il via a un un 2024 pieno di novità, spaziando dall'introduzione di nuovi dispositivi fino alla realizzazione di corsi formativi mirati. Quest'azienda, pioniera nella fornitura di soluzioni NAS e di networking, si evidenzia per il suo slancio costante verso l'innovazione tecnologica e la tutela dei dati.

Dal 2004, anno di fondazione, QNAP è cresciuta a livello globale e ora conta sedi in tre continenti. Una crescita che si nota anche in Italia, dove da quest’anno all’HQ romano si affiancherà la nuova sede milanese. Da qui QNAP coordinerà le nuove attività, ma sarà anche la sede di incontri con i clienti, nonché luogo per nuovi corsi e certificazioni dedicate al canale.

Ad oggi il team italiano di QNAP fa affidamento su un team di quattro professionisti italiani: Alvise Sinigaglia (country manager), Ilaria Filoia (marketing specialist), Daniele Nannicini (presale, enterprise/storage) e Giuliano Mores (FAE Manager, Networking/Security, a cui si aggiunge il taiwanese Tony Chou, con il ruolo di regional sales manager. Un team che presto diventerà più numeroso, in vista delle nuove attività che QNAP sta sviluppando in Italia.

In particolare, QNAP punta a sviluppare il proprio business affrontando il mercato come una serie di verticalità separate: le attività di storage e sicurezza dei dati andranno quindi a moltiplicarsi per soddisfare le diverse esigenze del settore governativo e aerospaziale, dei technology provider, del settore manifatturiero, della GDO e del retail, TV & Media, Logistica e trasporti, Educational ed Healthcare. Insomma, un ventaglio di settori davvero molto variegato.

Non è certo un'accelerazione improvvisa: QNAP ha costruito con costanza e coerenza il cammino che l’ha portata fino a qui, lavorando tanto al nuovo hardware quanto al software. Tra le novità più recenti, vale la pena ricordare i NAS con connettività 100G, la creazione di due sistemi operativi (QTS e QTS Hero) destinati a diversi scenari di utilizzo, o l’introduzione di ADRA e con esso l’ingresso nel settore della cybersecurity.

Per il 2024 QNAP sta mettendo quindi parecchia carne al fuoco, e per gestirla non servirà solo nuovo staff ma anche una nuova e rafforzata relazione con il canale, sotto forma di nuovi corsi di formazione specifici, con una serie di certificazioni che potranno dare valore ai partner stessi e alla loro attività sul territorio.

Inoltre il 2024 includerà anche una serie di nuovi dispositivi, alcuni dei quali con il potenziale di scuotere alla radice il loro settore di riferimento.

QNAP TS-h3077AFU

Il TS-h3077AFU è un NAS all-flash SATA a 30 bay con tecnologia ZFS, potenziato da processori AMD Ryzen™ 7000, per applicazioni enterprise che richiedono alta velocità e affidabilità. Questo dispositivo è progettato per esigenze ad alta intensità di IOPS, offrendo prestazioni eccezionali per flussi di lavoro video 4K/8K, virtualizzazione e centri di archiviazione. Il TS-h3077AFU garantisce prestazioni durature ed efficienti grazie al sistema operativo QuTS hero, con funzioni avanzate di ottimizzazione SSD. Con capacità fino a 230 TB e espandibilità oltre i petabyte, risponde alle necessità di archiviazione di vasta scala, supportando fino a otto alloggiamenti JBOD per una configurazione massiva. Questo modello rappresenta una soluzione all'avanguardia per la gestione dei dati aziendali, combinando tecnologia innovativa con design robusto e scalabile.

QNAP TBS-h574TX

Il QNAP TBS-h574TX è un NASbook all-flash Thunderbolt 4, mirato a ottimizzare la produzione video. Dotato di cinque slot SSD M.2 per una archiviazione ad alta velocità e una CPU Intel Core di 13a generazione, promette maggiore produttività dalla pre-produzione alla post-produzione. Con supporto hot-swap per SSD M.2, offre una soluzione flessibile per i creatori. Il design compatto e la connettività avanzata, inclusi Thunderbolt 4 e porte 25GbE/10GbE, lo rendono ideale per ambienti di produzione dinamici.

QNAP NAS ZFS TVS-hx74

La sigla QNAP NAS ZFS TVS-hx74 raccoglie una serie di dispositivi ad alte prestazioni progettati per soddisfare le esigenze di archiviazione, backup, virtualizzazione e server applicazioni delle aziende. Questi dispositivi, tra cui il TVS-h474 a quattro alloggiamenti, TVS-h674 a 6 alloggiamenti e TVS-h874 a 8 alloggiamenti, sono alimentati dai processori Intel Core multi-thread di dodicesima generazione e utilizzano il sistema operativo QuTS hero basato su ZFS. Con caratteristiche come la deduplica dei dati, snapshot quasi illimitate e connettività PCIe Gen 4 per 10/25GbE e cache SSD M.2 NVMe, il TVS-hx74 offre prestazioni elevate e integrità dei dati. Ideale per le PMI, questi dispositivi offrono versatilità e affidabilità per ambienti IT enterprise. Con garanzia standard di 3 anni espandibile fino a 5 anni, il TVS-hx74 è una soluzione completa per le esigenze di archiviazione aziendale.

QNAP TS-hx77AXU-RP

La serie TS-hx77AXU-RP include NAS ZFS enterprise con processori AMD Ryzen 7000, mirati a prestazioni elevate e affidabilità per applicazioni critiche come virtualizzazione e storage di grandi volumi. Questa serie, disponibile in configurazioni da 12 e 16 bay, supporta DDR5 e PCIe Gen 5, garantendo espansione futura e integrità dei dati con ZFS. Ideale per aziende che richiedono massime prestazioni e affidabilità.

QNAP QSW-M7308R-4X

Il nuovo switch gestito 100GbE QSW-M7308R-4X è ideale per le PMI. Con una capacità di commutazione fino a 1,2Tbps, è perfetto per le esigenze di bandwidth delle applicazioni moderne come editing video, virtualizzazione e AI. Dotato di quattro porte 100GbE QSFP28 e otto porte 25GbE SFP28, supporta transceiver DAC o LR/SR con interfacce compatibili. Retrocompatibile con 10GbE SFP+ e 1G SFP, offre trasmissione full-duplex e FEC per una trasmissione dati affidabile. Con funzioni di gestione Layer 2 tramite QNAP Switch System, assicura un controllo efficiente della banda di rete e una maggiore sicurezza. Ideale per reti di piccole e medie dimensioni, supporta anche il Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) per la prevenzione dei loop.

QNAP TL-Rx00PES-RP

La nuova serie di alloggiamenti di archiviazione JBOD PCIe TL-Rx00PES-RP è progettata per offrire capacità di archiviazione in termini di petabyte. Con velocità di trasferimento dei dati fino a 64 Gb/s tramite PCIe Gen 3 x8, questi alloggiamenti supportano unità SATA per prestazioni eccezionali. Disponibili in modelli con 24, 16 e 12 alloggiamenti unità, la serie TL-Rx00PES-RP consente alle aziende di espandere i volumi di archiviazione esistenti senza dover ricreare il RAID sul NAS host. Ideale per backup di virtualizzazione, registrazioni di sorveglianza e grandi quantità di dati, questa serie offre soluzioni facili da scalare per le crescenti esigenze di archiviazione aziendale