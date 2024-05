Migliori NAS (maggio 2024)

1. TerraMaster F2-210 Il miglior NAS entry level Il NAS perfetto per iniziare € 153.4 da Amazon

TerraMaster F2-210 è un NAS entry-level piuttosto interessante, particolarmente consigliato per l'uso personale. Questo dispositivo offre un prezzo molto competitivo, nonostante le sue specifiche e le sue funzionalità lo rendano un prodotto al passo con modelli di fascia più alta. Uno dei punti di forza di TerraMaster F2-210 è la sua capacità di supportare la transcodifica in 4K a 30 fps dei contenuti H.264/H.265, consentendo di convertire efficacemente video ad alta risoluzione in formati più compatibili, offrendo così una riproduzione senza problemi su una vasta gamma di dispositivi. Inoltre, il dispositivo supporta la tecnologia RAID 1, una configurazione che consente di duplicare i dati su due dischi rigidi e aumentare in questo modo la sicurezza dei dati, proteggendoli da eventuali guasti hardware. Infine, il sistema operativo di TerraMaster F2-210, conosciuto come TOS, è molto intuitivo, grazie ad una interfaccia utente che ricorda quella di Windows.

2. Synology DiskStation DS220J Il miglior NAS di fascia bassa Perfetto per spendere poco € 215.9 da Amazon

Il Synology DiskStation DS220J rappresenta una buona scelta per chi si avvicina per la prima volta al mondo dei NAS. Questo modello di fascia bassa, particolarmente adatto per l'uso privato e domestico, si distingue per una serie di funzioni di alto livello a un prezzo accessibile. Uno degli aspetti chiave di Synology DiskStation DS220J è la sua funzione di media server, che permette di gestire facilmente una vasta gamma di file multimediali. Questo NAS può supportare contenuti fino a 4K a 30 fps, garantendo così un'esperienza di visione di alta qualità, sia che si tratti di film, serie TV o video personali. L'accesso a questi contenuti è semplice e intuitivo, permettendo un'organizzazione efficiente della propria libreria multimediale. Oltre alla gestione dei file multimediali, il Synology DiskStation DS220J si rivela un efficace centro di controllo per le telecamere di sicurezza, in quanto è in grado di gestire fino a quattro videocamere, consentendo di monitorare le immagini in diretta o registrare i filmati per la revisione successiva. Questa funzionalità può risultare molto utile per garantire la sicurezza della propria abitazione. Va precisato, tuttavia, che l'uso gratuito è limitato a due videocamere; l'aggiunta di altre videocamere richiede l'acquisto di licenze aggiuntive.

3. Synology DiskStation DS420+ Il miglior NAS di fascia media La giusta via di mezzo tra prezzo e funzionalità € 552.85 da Amazon

Synology DiskStation DS420+ è un NAS di fascia media che offre una vasta gamma di funzionalità avanzate. Questo dispositivo è progettato per una condivisione dei dati senza intoppi, lo streaming video e l'indicizzazione delle foto, garantendo così un'esperienza d'uso estremamente fluida e ottimizzata. La caratteristica principale di Synology DiskStation DS420+ è la presenza di due slot M.2 SSD integrati, i quali consentono di sfruttare la tecnologia cache SSD di Synology per migliorare notevolmente le prestazioni I/O e delle applicazioni del sistema. Per quanto riguarda le specifiche, Synology DiskStation DS420+ è equipaggiato con un processore Intel Celeron J4025, che garantisce un'elevata efficienza operativa, accompagnato da 2GB di RAM DDR4, espandibili sino ad un massimo di 4GB. In termini di utilizzo, il Synology DS420+ è particolarmente indicato per l'uso domestico o per piccoli uffici. Il dispositivo è gestito tramite l'interfaccia DSM (DiskStation Manager) dell'azienda, che consente di accedere e controllare facilmente tutte le funzioni del dispositivo

4. QNAP TS-873A Il miglior NAS di fascia alta Ideale per chi vuole tantissimi dischi € 1360.44 da Amazon

QNAP TS-873A è un NAS ad alte prestazioni e ad alta efficienza energetica, alimentato dal processore quad-core AMD Ryzen V1000 serie V1500B, che offre eccellenti performance complessive, grazie ai suoi quattro core/otto thread e alla frequenza Turbo di 2,2 GHz. QNAP TS-873A dispone di due porte 2.5GbE RJ45 e due slot PCIe Gen 3 che permettono un'implementazione flessibile delle reti 5GbE/10GbE, per sfruttare al meglio le velocità di rete più elevate. Un'altra caratteristica importante del prodotto è la presenza di due slot SSD M.2 NVMe, che permettono l'utilizzo della tecnologia Qtier e del caching SSD per un'ottimizzazione continua dell'archiviazione. Interessante il supporto a due sistemi operativi, QTS e QuTS hero, che consentono agli utenti di passare flessibilmente da un sistema operativo all'altro in base alle proprie esigenze. In termini di potenziale di espansione, QNAP TS-873A è particolarmente flessibile grazie ai suoi due slot PCIe. Il dispositivo offre ben 8 alloggiamenti, ma può essere espanso ulteriormente con unità ad hoc tra cui TR-004 (Amazon), TL-D800S (Amazon) o TL-D1600S (Amazon). Se cercate un modello all'avanguardia e ampiamente personalizzabile, l'avete trovato.

5. QNAP TS-H979AX Il miglior NAS in circolazione Perfetto per chi non vuole compromessi € 1319.5 da Amazon

QNAP TS-H973AX è un NAS molto potente equipaggiato con un processore AMD Ryzen V1000 serie V1500B quad-core e dotato di connettività 10GbE/2,5GbE, accompagnato da una infrastruttura di archiviazione ibrida ad alta capacità con un ingombro fisico compatto. Il NAS è composto da cinque baie SATA 6Gbps da 3,5”, due slot SSD U.2 NVMe da 2,5” (Slot 1 e 2 supportano sia SSD U.2 NVMe che SATA), e due slot SSD SATA 6Gbps da 2,5”. Grazie a queste caratteristiche, QNAP TS-H973AX può sfruttare la cache SSD per migliorare le applicazioni a IOPS intensivo. Questo dispositivo utilizza il sistema operativo QuTS hero basato su ZFS, che garantisce l’integrità dei dati e supporta la compressione inline dei dati a livello di blocco, snapshot quasi illimitate, e SnapSync in tempo reale. È quindi ideale per file server importanti, server di virtualizzazione, video editing collaborativo, e per effettuare backup e restore efficienti dei dati. QNAP TS-H973AX è progettato per ottimizzare le prestazioni e la durata degli SSD, grazie alla possibilità di installare SSD U.2 NVMe PCIe Gen 3 x4 o SSD SATA 6Gb/s a prestazioni elevate negli slot SSD dedicati per l'accelerazione della cache e migliorare le random I/O. In termini di connettività, il dispositivo dispone di una porta 10GBASE-T Multi-Gig e due porte 2,5GbE LAN, che accelerano la virtualizzazione, l'accesso intensivo ai file, le attività di backup/ripristino ed il trasferimento dei media. Inoltre, QNAP TS-H973AX supporta il backup e il ripristino SaaS, permettendo di sperimentare un centro di backup di classe aziendale in grado di supportare il backup/ripristino dei dati cloud e VM, inclusi Google Workspace, Microsoft 365, VMware e Hyper-V.