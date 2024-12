QNAP annuncia il NAS TS-433eU compatto 4-Bay 1U per il montaggio a rack

QNAP ha presentato il TS-433eU, NAS compatto 1U a 4-bay per il montaggio a rack , pensato per offrire alle organizzazione una soluzione storage e di backup accessibile.

Grazie alla profondità di soli 11,5 pollici (292,3 mm) è possibile inserire il NAS in un piccolo armadio o in una rete di rack a parete, in ambienti con spazi limitati come uffici, sale IT o sale sorveglianza.

Il TS-433eU è dotato di processore quad-core ARM 64-bit Cortex-A55 da 2.0 GHz a risparmio energetico e di una memoria integrata da 4GB. QNAP riporta che il NAS consuma fino all'80% di energia in meno rispetto ai modelli tipici basati su x86.

Il NAS offre anche una NPU integrata per accelerare il riconoscimento dei volti e l'identificazione dei soggetti grazie all'IA in QuMagie smart album, oltre a crittografia hardware accelerata AES per proteggere i dati critici e migliorare le prestazioni del sistema.

Il TS-433eU dispone di due porte RJ45 da 2,5 GbE che facilitano il trasferimento di dati ad alta velocità, l'accesso a file di grandi dimensioni e il backup/ripristino, e di due porte USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Tipo A che consentono di collegare un JBOD TR-004U USB a profondità ridotta per aumentare la capacità totale fino a 144TB.

"Il TS-433eU offre molto più che semplici funzionalità di backup e ripristino affidabili. Il suo processore potenziato con NPU, la connettività 2.5GbE e l’espansione dello storage tramite USB lavorano insieme in modo impeccabile nella gestione delle foto con AI, nelle applicazioni con container Docker e nel deployment di sistemi di sorveglianza, soddisfacendo le diverse esigenze aziendali" ha dichiarato Andy Chuang, Product Manager di QNAP.

Coi quattro bay per dischi SATA 6Gb/s da 3,5 pollici il NAS soddisfa le esigenze aziendali di archiviazione, condivisione di file, sincronizzazione e protezione dei dati per aumentare la produttività lavorativa quotidiana.

Il TS-433eU supporta inoltre il backup da varie fonti, tra cui PC, server, Google Workspace e Microsoft 365. È anche possibile attivare il backup remoto su un altro NAS o sul myQNAPcloud Storage. Gli utenti possono eseguire i container Docker sul TS-433eU per distribuire microservizi o creare un sistema di videosorveglianza per salvaguardare gli ambienti di lavoro.