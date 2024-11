QNAP annuncia il supporto a lungo termine per QTS 5.2 e QuTS Hero h5.2

QNAP ha annunciato il supporto a lungo termine per i sistemi operativi QTS 5.2 e QuTS hero 5.2.

"Con l’evoluzione della tecnologia, cresce anche l’esigenza di un ambiente IT stabile e affidabile" afferma Tim Lin, Product Manager di QNAP. "Fornendo un supporto a lungo termine per i sistemi operativi QNAP NAS, garantiamo che i nostri utenti possano continuare a fare affidamento sui prodotti QNAP per le loro necessità di archiviazione dei dati critici senza preoccuparsi dei frequenti aggiornamenti o problemi di compatibilità".

I due sistemi operativi, approfonditi di recente durante la Partner Conference 2024, garantiscono prestazioni elevate e sicurezza di livello enterprise per aiutare le aziende a proteggere le proprie risorse e gestire efficacemente i dati.

Entrambi i SO includono la trasmissione del demone SMB in modalità kernel per velocizzare i trasferimenti e coordinare in maniera efficiente le risorse hardware; inoltre, con QTS 5.2 e QuTS hero 5.2 è stato introdotto il Security Center, un vero e proprio centro di monitoraggio per proteggere il sistema dai ransomware.

Il supporto per i due sistemi operativi dura fino ad agosto 2029 e garantirà la disponibilità di patch e aggiornamenti di sicurezza per un periodo più lungo. Grazie alla politica di gestione del ciclo di vita del software, QNAP permette agli amministratori IT di pianificare gli update e la manutenzione senza interruzioni di servizio.

Il supporto a lungo termine abilita inoltre una maggiore stabilità del sistema e riduce il rischio di downtime, un aspetto centrale per le aziende che basano i processi core del business sulla disponibilità dei dati.