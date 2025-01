QNAP lancia un nuovo switch industriale per l'Industria 5.0

QNAP ha lanciato il nuovo switch industriale QSW-IM3216-8S8T, un dispositivo gestito L2 con 16 porte Full 10GbE. Progettato per l'automazione industriale e le smart city, offre elevate prestazioni e affidabilità in ambienti industriali.

Lo switch è stato progettato per supportare infrastrutture 10GbE ad alte prestazioni e costi accessibili, grazie a 8 porte SFP+ e 8 RJ45 Multi-Gig retrocompatibili, a cui collegare NAS, dispositivi SNMP e sistemi AV-over-IP. Non mancano i sistemi di protezione, dalla certificazione IP20 all'alimentazione ridondante, passando per la protezione da sovratensioni e agli avvisi immediati in caso di anomalie, senza dimenticare le funzioni di gestione avanzata L2 che includono il supporto per VLAN, QoS, ACL e Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP).

Il QSW-IM3216-8S8T rappresenta una risposta concreta alle esigenze di connettività dell'Industria 5.0, che enfatizza ancora di più la collaborazione tra esseri umani e tecnologie avanzate e sta portando le reti industriali a un nuovo livello, integrando tecnologie come l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose (IoT) e il 5G. Questi avanzamenti permettono una maggiore flessibilità, efficienza energetica e personalizzazione della produzione, aprendo la strada a fabbriche sempre più smart e sostenibili, grazie a un uso efficiente delle risorse.

Ti potrebbe interessare anche Con le regole NON SI MANGIA, AI e aziende in Europa Vs Resto del mondo Con le regole NON SI MANGIA, AI e aziende in Europa Vs Resto del mondo Guarda su

Soluzioni di rete come questa permettono di migliorare l'efficienza operativa, riuscendo a gestire grandi volumi di dati a velocità elevate per una comunicazione fluida tra macchinari e sistemi, ottimizzando i processi e riducendo i tempi di inattività. Inoltre, consentono di adattare velocemente le reti in caso di nuove esigenze, un aspetto essenziale in un mercato che cambia velocemente, facilitando per esempio l'implementazione di nuove linee di produzione.

Da non dimenticare poi che l'implementazione di queste tecnologie può facilitare l'accesso a incentivi e agevolazioni fiscali previsti dal Piano Transizione 5.0, che mira a sostenere gli investimenti per la digitalizzazione e la transizione green delle imprese. Questo programma incentiva l'adozione di soluzioni di efficienza energetica e pratiche di economia circolare, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale e aumentare la competitività delle aziende.