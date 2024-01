QNAP propone nuovi corsi di formazione tecnica per i partner

QNAP, azienda specializzata in soluzioni NAS e Networking, mette a disposizione dei suoi partner una nuova serie di corsi di formazione per approfondire la parte tecnica dei propri prodotti.

Il training, pensato per i tecnici dei rivenditori, gli IT manager e i systems integrator, si svolgerà nei prossimi mesi e sarà organizzato in una serie di appuntamenti che aiuteranno i partner di QNAP a rimanere aggiornati sulle tecnologie e sui prodotti più recenti della compagnia, così da scegliere le soluzioni rispondono alle loro esigenze.

Dopo l'ultima sessione di corsi tenutasi da settembre a novembre scorso, i partner QNAP hanno una nuova opportunità di conoscere in profondità i vantaggi delle soluzioni QNAP e migliorare il servizio offerto ai propri clienti.

I corsi di QNAP

Tra gli argomenti del training ci sarà QTS 5.1, il sistema operativo che offre idoneità al multicanale SMB per aumentare le prestazioni di rete. Il corso comincerà con un'introduzione all'hardware dei NAS QNAP e presenterà una panoramica delle diverse soluzioni a disposizione per aiutare i partner a scegliere il prodotto giusto per le proprie esigenze.

Seguirà una guida alla prima installazione dei dispositivi e una presentazione delle principali novità del QTS 5.1. Infine il corso analizzerà le diverse soluzioni di backup e snapshot, i processi di migrazione ed espansione, il MyQnapCloud e approfondirà le best practice di sicurezza.

Il programma di training tratterà anche QuTS hero 5.1, il sistema operativo basato su ZFS a prestazioni elevate e alta affidabilità. Il corso comprenderà un'introduzione al SO e alla sua architettura e tratterà argomenti quali lo storage management, la cifratura, l'impostazione WORM, gli snapshot e Snapsync, la soluzione di disaster recovery di QNAP.

Un altro appuntamento del training tratterà ADRA, la soluzione di Network Detection & Response (NDR) di QNAP. Il corso presenterà il funzionamento dell'applicazione e aiuterà i partner a definire la topologia di rete e il posizionamento dei NAS con ADRA. Seguirà un laboratorio che approfondirà il setting delle funzioni di base e opzionali, la creazione di un honeypot virtuale e la simulazione di un attacco e notifica ADRA NDR.

Durante i corsi QNAP approfondirà anche il QSSnetworking, sia a un livello base che a uno più avanzato. Si comincerà con lo studio del DHCP insieme a test pratici per proseguire con argomenti come il subnetting, la VLAN, la progettazione di reti, la connettività, la link aggregation e il ruolo dei prodotti QNAP nel networking.

Il corso avanzato tratterà invece i tipi di flusso (Unicast, Multicast e Broadcast), l'approccio al setup QSS, l'uso del firewall e il setup di ADRA, oltre al troubleshooting di rete e la virtualizzazione.

Il training tratterà anche di QVRsurveillance, con introduzione alla QVR Pro e laboratori per l'installazione e configurazione di moduli aggiuntivi come la Face Recognition, QVR Human e QVR Center.

Infine, il programma approfondirà anche la QVRsurveillance con presentazione della Virtualization Station, studiando quali macchine QNAP la supportano e come dimensionarle. Durante il corso si parlerà dello storage per le VM, per capire come dimensionarlo e come ottimizzare le performance, delle tipologie di macchine virtuali gestibili e delle possibili configurazioni, e si terrà infine un laboratorio per approfondire alcuni dei principali scenari di setup.

Gli appuntamenti del training

Il primo appuntamento coi corsi è previsto il 21 febbraio, dalle 9.30 alle 17.00, erogato presso gli uffici QNAP in Via Roma a Cassina de' Pecchi. Questo primo training si concentrerà sul sistema operativo QuTS Hero 5.1.

La seconda giornata di corso si terrà il 27 febbraio dalle 9.30 alle 14.00 presso il distributore ALLNET Italia a Bologna. Il training approfondirà ADRA NDR e ogni partecipante riceverà un coupon di 250 euro per acquisti che comprendono QGD-1600P-4G o QGD-1602P-C3558-8G o QGD-1602P-C3758-16G, più la licenza ADRA LS-ADRANDR-1Y, più 2 SSD Kingston da 480gb.

Il 14 e il 15 marzo, dalle 9.30 alle 18.00, il training proseguirà con un approfondimento di QTS 5.1 con LAB. Questo appuntamento è dedicato esclusivamente ai rivenditori e si terrà presso ALLNET Italia.

Il 20 e il 21 marzo dalle 09:30 alle 12.30 continuerà la formazione su QTS 5.1. La lezione si terrà online.

Il 10 aprile dalle 9.30 alle 17.00 ci sarà un nuovo approfondimento su QuTS Hero 5.1, questa volta solo per rivenditori. Il corso verrà erogato presso il distributore Computer Gross, a Empoli.

Il 17 aprile dalle 9.30 alle 17.00 il training verterà sul QSS NETWORKING e si terrà presso gli uffici QNAP.

L'8 maggio dalle 9.30 alle 17.00 si terrà un nuovo corso su ADRA NDR, questa volta presso gli uffici di QNAP. Anche in questo caso ogni partecipante riceverà un coupon di 250 euro per acquistare QGD-1600P-4G o QGD-1602P-C3558-8G o QGD-1602P-C3758-16G, più la licenza ADRA LS-ADRANDR-1Y, più 2 SSD da 480gb.

Infine, l'ultimo appuntamento sarà il 21 maggio dalle 9.30 alle 17.00 per approfondire ancora una volta QuTS Hero 5.1. Il training è riservato ai rivenditori e si terrà presso ALLNET Italia.

Al termine del corso QNAP rilascerà un attestato di partecipazione al programma E-Training. È possibile consultare il programma e il contenuto dei corsi nella pagina dedicata al training.