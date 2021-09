Qualcomm e Google per le Mégane E-Tech di Renault

Qualcomm Technologies ha annunciato che collaborerà con Google e il Gruppo Renault per progettare un’esperienza ricca e coinvolgente all’interno del veicolo elettrico di nuova generazione di Renault, la nuova Mégane E-TECH Electric, che è stata presentata alla IAA Mobility 2021 di Monaco.

Il Gruppo Renault utilizzerà le piattaforme Snapdragon Automotive Cockpit di terza generazione di Qualcomm Technologies per alimentare il sistema di infotainment tecnicamente avanzato del veicolo – che è composto da display touchscreen di dimensione verticale per le funzioni audio, visive e di navigazione – portando facilità d’uso e comfort a guidatori e passeggeri.

Per migliorare ulteriormente l’esperienza per i conducenti e i passeggeri, i sistemi di infotainment nella nuova Mégane E-TECH Electric saranno dotati di applicazioni e servizi Google integrati, non solo per fornire un infotainment intelligente e applicazioni per i clienti del veicolo (come Google Assistant, Google Maps e Google Play), ma anche per mantenere il veicolo fresco e attuale con le tendenze digitali in evoluzione con le sue capacità aggiornabili.

L’elegante sistema di infotainment della nuova Mégane E-TECH Electric mira a soddisfare i requisiti dell’industria automobilistica e la crescente domanda dei consumatori di esperienze premium a bordo del veicolo, oltre a sottolineare la posizione della Mégane E-TECH Electric come veicolo elettrico altamente competitivo sul mercato.

Come prima soluzione scalabile basata sull’intelligenza artificiale (AI) annunciata dall’industria automobilistica, le piattaforme Snapdragon Automotive Cockpit di terza generazione sono progettate per trasformare le esperienze a bordo dei veicoli, supportando livelli più elevati di calcolo e intelligenza necessari per le funzionalità avanzate presenti nei veicoli di prossima generazione, comprese le esperienze AI altamente intuitive per l’assistenza virtuale a bordo, le interazioni naturali tra il veicolo e il conducente e i casi di utilizzo della sicurezza contestuale.

Utilizzando le piattaforme Snapdragon Automotive Cockpit di terza generazione, i prossimi veicoli elettrici Mégane E-TECH saranno progettati per offrire esperienze trasformative per conducenti e passeggeri. Il cockpit digitale della Mégane E-TECH Electric è alimentato da Android Automotive Operating System (AAOS), utilizzando la tecnologia di Google per portare un nuovo livello di intelligenza nei loro veicoli.

Con Google incorporato, la Mégane E-TECH Electric sarà anche dotata di aiuto a mani libere da Google Assistant, mappe di navigazione precise con Google Maps, così come un ricco ecosistema di applicazioni e servizi automobilistici su Google Play che sono collegati e aggiornabili.

“I cockpit digitali hanno rapidamente trasformato il modo in cui i conducenti e i passeggeri interagiscono con i loro veicoli, consentendo una maggiore personalizzazione e un maggiore comfort”, ha detto Thierry Cammal, Alliance Global Vice President Renault Software Factory.

“Crediamo che il nostro continuo lavoro con Google e Qualcomm Technologies è fondamentale per ridefinire le esperienze a bordo del veicolo, consentendoci di fornire funzionalità avanzate e capacità per elevare le esperienze per i conducenti e i passeggeri.”

“Riconosciamo le crescenti richieste dei consumatori e delle case automobilistiche di esperienze intelligenti e sicure a bordo dei veicoli, e siamo orgogliosi che le nostre piattaforme Snapdragon Automotive Cockpit di terza generazione svolgano un ruolo nell’aiutare a soddisfare queste esigenze con i veicoli elettrici Mégane E-TECH“, ha aggiunto Nakul Duggal, senior vice president & GM, automotive, Qualcomm Technologies.

“Non vediamo l’ora di estendere le nostre relazioni a lungo termine con i leader del settore come Google e il gruppo Renault per reimmaginare e ridisegnare l’esperienza complessiva per i conducenti e i passeggeri in questa nuova era digitale“.

Le piattaforme automobilistiche integrate di Qualcomm Technologies, compreso lo Snapdragon® Digital Chassis, continuano a far crescere le attività di telematica, infotainment e connettività in auto dell’azienda, con una pipeline di ordini di oltre 10 miliardi di dollari“.

“Le soluzioni automobilistiche di Qualcomm Technologies combinano una moltitudine di tecnologie leader, la scala e l’esperienza per sostenere la creazione di sistemi avanzati di infotainment automobilistico. Le piattaforme Snapdragon Automotive Cockpit di Qualcomm Technologies portano tecnologie di nuova generazione alle case automobilistiche e ai fornitori Tier-1 di tutto il mondo per progettare e alimentare i loro sistemi di cabina di pilotaggio digitale di prossima generazione.