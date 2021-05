Raccontare un prodotto in Video

Com’è possibile sfruttare i video per portare il focus su un particolare prodotto aumentando il rendimento per l’azienda e rendendo “virale” quel prodotto presso il proprio pubblico?

A parlarci dell’argomento, in questa puntata di Imprenditori in Video con Manabe Repici, è Assunta De Simona. Assunta De Simone è il Consumer Marketing Manager Italy, Iberia e LATAM di Jabra, azienda specializzata in dispositivi audio e non solo.

Assunta De Simone vanta più di 10 anni di esperienza nel settore Consumer Electronics. Prima di Arrivare in Jabra, Assunta De Simone ha ricoperto infatti il ruolo di Consumer Marketing Manager in Dyson.

In Jabra i video sono la chiave per una comunicazione aziendale di successo, con la società che li utilizza per promuovere i propri prodotti, il lifestyle e diffondere comunicati stampa. I video sono quindi per Jabra un modo per catturare l’attenzione dello spettatore e dare una spinta ulteriore ai prodotti.

Grazie alla sua grande esperienza in materia, Assunta De Simone ci racconta quella che è l’importanza dei video all’interno di Jabra e come sia possibile utilizzare tale strumento di comunicazione per mettere in luce i vari prodotti di un’azienda.

Anticipare il valore

Assunta De Simone si occupa in Jabra di marketing, soprattutto della parte consumer dedicata alle cuffie wireless. In Jabra è comunque presente anche una divisione B2B dedicata a prodotti più professionali e incentrati sul mondo del lavoro, che mai come ora è focalizzato sui device per lo smart working.

Il focus di Jabra è sempre stato il mercato audio, ma, come raccontato a Manabe Repici durante Imprenditori in Video, la società si sta ultimamente espandendo anche sul mercato video, complice la situazione attuale.

Un esempio di questa espansione è PanaCast, una webcam con tre obiettivi che permette di inquadrare più persone nella medesima stanza e al contempo rispettare il distanziamento sociale. Un prodotto basato proprio sulle attuali necessità, che ha come obiettivo quello di aiutare le persone ad avere l’esperienza più reale possibile di lavoro anche da remoto.

I prodotti di Jabra hanno tutti come missione quella di offrire all’utente la miglior esperienza possibile, coadiuvando insieme aspetti hardware e software. Molte delle cuffie di Jabra si adattano ad esempio alla situazione attuale, seguendo quello che succede intorno all’ascoltatore e le sue preferenze.

Tutti aspetti che Jabra affronta con i video, per spiegare agli utenti peculiarità e funzionamento dei propri prodotti. In essi viene ad esempio mostrata l’esplosione di un device per farne vedere la componentistica, raccontandone al contempo feature e capacità.

Si tratta di concetti sulla carta anche astratti, che Jabra riesce a rendere tangibili e comprensibili grazie alla potenza dei video. L’obiettivo è infatti quello di far “provare” a un potenziale cliente l’esperienza del prodotto ancora prima dell’acquisto.

Proprio l’anticipazione del valore di un prodotto rispetto all’effettivo acquisto è, come dichiarato da Assunta De Simone a Manabe Repici, la chiave della strategia di Jabra per differenziarsi in un mercato sempre più agguerrito e colmo di concorrenti.

L’utilizzo dei video in Jabra non si ferma in ogni caso al presentare il prodotto, ma si sviluppa anche sullo storytelling e sul raccontarne possibili utilizzi. Video che, infine, vengono utilizzati dalla società anche per scopi più tradizionali, come annunci stampa e la presentazione di nuovi dispositivi.

I video sono alla fine un ottimo strumento per accendere il focus sui prodotti, illustrando ai potenziali clienti le loro caratteristiche e incentivarli all’acquisto. Si tratta però di solo uno dei molteplici punti di forza di questa tipologia di comunicazione, in grado oggi come non mai di dare una spinta ulteriore a qualsiasi impresa.