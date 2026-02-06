Reddit sta scommettendo forte sulla ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale come nuovo pilastro del proprio modello di business. Durante la presentazione dei risultati finanziari del quarto trimestre, la società ha delineato una strategia ambiziosa che punta a fondere ricerca tradizionale e capacità generative degli LLM, trasformando la piattaforma da semplice aggregatore sociale a vero e proprio motore di risposte. L'obiettivo dichiarato non è solo migliorare l'esperienza utente, ma sbloccare un mercato considerato "enorme" in termini di potenziale monetizzazione.

I numeri presentati dall'azienda testimoniano una crescita significativa nell'utilizzo delle funzionalità di ricerca. Gli utenti attivi settimanali che utilizzano la ricerca tradizionale sono passati da 60 milioni a 80 milioni nell'arco di un anno, registrando un incremento del 30%. Ancora più impressionante l'andamento di Reddit Answers, la funzione di ricerca basata su AI: gli utenti attivi settimanali sono schizzati da 1 milione nel primo trimestre del 2025 a 15 milioni nel quarto trimestre, evidenziando un'adozione rapidissima della tecnologia generativa.

Steve Huffman, CEO di Reddit, ha illustrato la visione dell'azienda sottolineando come la piattaforma eccella in un tipo particolare di query: quelle domande senza una risposta univoca, dove il valore risiede proprio nella molteplicità di prospettive offerte dalla community. "C'è una categoria di domande in cui siamo particolarmente bravi, direi i migliori su internet: domande che non hanno risposte definitive, dove la risposta è in realtà costituita da molteplici prospettive provenienti da tante persone", ha dichiarato il dirigente. La ricerca tradizionale, al contrario, funziona più come sistema di navigazione per individuare link specifici o subreddit, ma secondo Huffman gli LLM possono gestire questi compiti altrettanto bene, se non meglio.

La roadmap tecnica prevede l'integrazione completa tra ricerca classica e Reddit Answers, con progressi significativi già realizzati nel quarto trimestre. L'azienda sta lavorando a rendere le risposte generate dall'AI più ricche dal punto di vista multimediale, con test pilota già attivi che includono contenuti "oltre il semplice testo". Parallelamente, Reddit ha rilasciato il supporto per cinque nuove lingue e sta sperimentando agenti dinamici che accompagnano i risultati di ricerca.

La strategia di personalizzazione rappresenta un cambio di paradigma per la piattaforma. A partire dal terzo trimestre del 2026, Reddit abolirà la distinzione tra utenti registrati e anonimi, puntando su algoritmi di AI e machine learning per rendere l'esperienza rilevante per chiunque acceda al sito. Questo approccio riflette l'ambizione di trasformare Reddit da community per appassionati a destinazione generalista per la ricerca di informazioni.

Sul fronte della monetizzazione, sebbene la ricerca non generi ancora ricavi diretti, Reddit sta capitalizzando i propri dati attraverso accordi di licensing con aziende che addestrano modelli di intelligenza artificiale. Questa attività, classificata nei ricavi "altri" (non pubblicitari), ha raggiunto 36 milioni di dollari nel quarto trimestre, con una crescita dell'8% su base annua. Per l'intero 2025, i ricavi da licensing hanno toccato 140 milioni di dollari, segnando un incremento del 22% rispetto all'anno precedente.