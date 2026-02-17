La tesoreria attiva: il nuovo paradigma della finanza aziendale

Nel dinamico tessuto imprenditoriale europeo, e in particolare in quello italiano, le Piccole e Medie Imprese (PMI) e i liberi professionisti rappresentano l'ossatura economica del territorio, costituendo circa il 99% delle imprese totali. Tuttavia, queste realtà si scontrano quotidianamente con un problema sistemico: una gestione finanziaria frammentata tra banche tradizionali poco flessibili, strumenti di investimento inaccessibili e una burocrazia che erode fino a 20 ore mensili in attività a basso valore aggiunto.

La soluzione di questi problemi può essere il passaggio da un concetto di banca come semplice "custode" a quello di piattaforma di gestione integrata. In questo contesto, l'approccio di Vivid Money — una fintech nata a Berlino nel 2019 — sta ridefinendo il settore offrendo un ecosistema "all-in-one" che unifica conti correnti, pagamenti internazionali, gestione della liquidità e strumenti di investimento in un'unica infrastruttura digitale.

Dall'efficienza operativa alla strategia finanziaria

Per anni, l'imprenditore ha percepito il conto aziendale come un costo necessario e spesso opaco. La rivoluzione digitale attuale mira invece a trasformare la finanza aziendale in uno strumento strategico. Uno dei pilastri di questo cambiamento è la semplificazione amministrativa. Attraverso l'integrazione nativa con i software contabili e la possibilità di caricare le ricevute direttamente tramite app, il processo di riconciliazione diventa fluido, riducendo drasticamente il carico di lavoro per i commercialisti.

Un elemento fondamentale per il mercato locale è stato l'introduzione dell'IBAN italiano alla fine del 2025. Questo dettaglio, apparentemente tecnico, risolve criticità operative cruciali: permette infatti di gestire senza intoppi il pagamento di imposte tramite modelli F24, i contributi previdenziali e le domiciliazioni locali, eliminando le barriere tipiche dei conti esteri.

Far fruttare la liquidità inattiva

Uno dei maggiori limiti dei servizi bancari tradizionali per le PMI è l'assenza di rendimento sulla liquidità ferma, che finisce per essere erosa dall'inflazione. La visione di Vivid ribalta questa logica introducendo strumenti di tesoreria remunerata normalmente riservati alle grandi corporation.

Conto Interessi: Permette di ottenere rendimenti competitivi sulla liquidità non investita (fino al 4-5% in periodi promozionali), mantenendo i fondi sempre disponibili e senza commissioni di prelievo.

Permette di ottenere rendimenti competitivi sulla liquidità non investita (fino al 4-5% in periodi promozionali), mantenendo i fondi sempre disponibili e senza commissioni di prelievo. Investimenti Aziendali: La piattaforma democratizza l'accesso ai mercati finanziari, consentendo alle aziende di investire l'eccesso di capitale in oltre 3.000 asset tra cui azioni frazionate, ETF e criptovalute a partire da soli 0,01 €.

La piattaforma democratizza l'accesso ai mercati finanziari, consentendo alle aziende di investire l'eccesso di capitale in oltre 3.000 asset tra cui azioni frazionate, ETF e criptovalute a partire da soli 0,01 €. Cashback Aziendale: Trasforma le spese operative in entrate. Ricevere un ritorno fino al 10% su acquisti in categorie come software (SaaS), carburante e pubblicità online (Amazon, Google o Meta Ads) permette a un'azienda di ammortizzare i costi del canone o di finanziare nuovi progetti.

Panoramica dei piani per società

Di seguito viene strutturata una panoramica delle soluzioni offerte per le imprese costituite in forma societaria, evidenziando la scalabilità dei servizi in base alle dimensioni del business.

Piano Canone Mensile (Indicativo) Caratteristiche Principali Free Start 0 € Ideale per startup; include carte illimitate e bonifici a costi ridotti. Basic ~ 7 € - 9 € Soluzione bilanciata per piccole realtà in crescita. Pro ~ 19 € - 25 € Funzionalità avanzate di gestione team e limiti di spesa granulari. Enterprise ~ 79 € - 96 € Per aziende con elevata operatività e necessità di multi-IBAN. Enterprise+ ~ 249 € - 319 € Top di gamma con tassi di interesse massimi e supporto prioritario.

Nota: I prezzi indicati possono subire riduzioni significative (fino al 20-24%) in caso di fatturazione annuale.

Sicurezza e prospettive future

In un mondo finanziario sempre più digitale, la sicurezza rimane la priorità assoluta. Vivid Money non opera come una banca tradizionale isolata, ma come una piattaforma regolamentata che collabora con partner solidi dotati di licenza bancaria (come Solaris Group). I fondi sono protetti tramite la separazione patrimoniale e custoditi in conti segregati presso istituti europei ad alto rating.

Il futuro della finanza aziendale sembra muoversi verso una "super-app" che superi i limiti delle “vecchie banche”. L'integrazione di strumenti predittivi di budgeting e, prossimamente, della fatturazione elettronica direttamente in app, suggerisce che il confine tra gestione operativa e gestione finanziaria sia destinato a sparire definitivamente. Per le PMI italiane, questo significa meno tempo dedicato alla "burocrazia del denaro" e più risorse per la crescita strategica.