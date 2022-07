Revolut, app con oltre 18 milioni di clienti in tutto il mondo, fa un altro passo avanti nella sua missione di offrire ai clienti i migliori prodotti e servizi finanziari per gestire il proprio denaro.

Arrivano infatti i nuovi corsi “Learn & Earn”, creati per aiutare i clienti a migliorare la loro conoscenza delle criptovalute e argomenti correlati, inclusi blockchain e token e protocolli più popolari. I corsi sono disponibili per i clienti Revolut, che possono guadagnare fino a 15 USD in token DOT seguendo corsi brevi e semplici e superando il quiz finale*.

‘Crypto Basics’ è il primo dei due corsi e aiuta a educare i clienti su cosa sono le criptovalute rispetto al denaro fiat, il significato di “sistema decentralizzato”, crittografia, i meccanismi della tecnologia blockchain e i rischi associati agli investimenti in criptovalute.

Il secondo corso si basa sulla rete multichain Polkadot e su come unisce le blockchain in Web3, l’internet decentralizzato. Il corso utilizzerà materiali visivi tra cui schede interattive e video per condividere approfondimenti chiave sul token nativo di Polkadot, DOT, nonché sui casi d’uso di Polkadot, sul sistema di governance di Polkadot e sulla ‘Relay Chain’ di Polkadot, la catena centrale utilizzata dalla rete Polkadot che consente a blockchain specializzate e pubbliche di connettersi in una rete unificata.

Emil Urmashin, Crypto General Manager di Revolut, afferma: “I nostri clienti hanno un grande interesse nei confronti delle criptovalute. “Learn & Earn” li aiuterà a comprendere meglio le tendenze, i rischi e le potenziali opportunità associate alle crypto. La nostra collaborazione con Web3 Foundation su Polkadot, una delle reti blockchain più popolari, aiuterà i clienti a familiarizzare con questi concetti”.

Revolut prevede di aggiungere ulteriori corsi a “Learn & Earn” durante l’anno per consentire a più persone di assumere un controllo migliore delle proprie finanze e dare loro un accesso sicuro a nuovi strumenti e servizi.

Revolut Ltd, società con sede nel Regno Unito, offre un’ampia gamma di prodotti finanziari attraverso la sua app finanziaria e le criptovalute sono un segmento sempre più popolare.

Esistono diversi modi per acquistare e vendere criptovalute su Revolut. I clienti possono impostare un ordine stop o limit in modo da non dover controllare l’andamento assiduamente o utilizzare la funzione di acquisto ricorrente per ridurre la volatilità.

I clienti possono anche mettere da parte gli spiccioli convertendoli in una criptovaluta a loro scelta. È possibile investire in oltre 80 criptovalute su Revolut, più di 40 delle quali sono state aggiunte dall’inizio di quest’anno.

Nell’ambito dell’obiettivo di essere il posto più sicuro per fare trading, utilizzare e conoscere le criptovalute, Revolut comunica regolarmente ai clienti che i token crypto sono risorse volatili e i prezzi possono cambiare rapidamente. Revolut crede nell’ampliamento dell’accesso alle criptovalute e riconosce anche che potrebbe non essere appropriate per tutti.

L’azienda incoraggia i suoi clienti a effettuare ricerche sulle varie criptovalute e sui rischi e le opportunità prima di acquistare o vendere. I clienti dovrebbero esaminare fonti indipendenti e conoscere le differenze tra i token, oltre a considerare le loro circostanze personali quando acquistano o vendono criptovalute.