MyPOS Go 2: 50% di sconto per il POS perfetto per la vostra attività

Al giorno d'oggi, e indipendentemente dalle dimensioni o dalla modalità di vendita, ogni azienda dovrebbe scegliere un sistema affidabile per ricevere pagamenti elettronici. Se desiderate offrire ai vostri clienti la possibilità di pagare con il POS ovunque e in totale sicurezza, un POS portatile è la soluzione che fa per voi. Un dispositivo MyPOS è certamente una scelta azzeccata, soprattutto grazie alla promo in corso fino al 30 giugno che vi permette di acquistare un POS portatile myPOS Go 2 a metà prezzo!

MyPos Go 2, perchè acquistarlo?

Se state cercando un modo semplice e conveniente per gestire i pagamenti nella vostra attività, il POS portatile myPOS Go 2 potrebbe essere la soluzione perfetta. MyPOS Go 2 è progettato per essere portatile e leggero, il che significa che potete portarlo ovunque andiate senza problemi. Inoltre è completamente autonomo, quindi non c'è bisogno di collegarlo a uno smartphone o a qualsiasi altro dispositivo per iniziare ad accettare pagamenti.

Questo dispositivo gestisce con facilità tutti i metodi di pagamento, dai pagamenti contactless e Chip&PIN a quelli con banda magnetica. Inoltre, potete inviare ricevute digitali ai clienti via e-mail o SMS direttamente tramite il dispositivo. Con una connessione Wi-Fi e una scheda SIM 4G integrata e gratuita, potrete accettare pagamenti istantanei dappertutto.

Non perdete questa occasione! Approfittate di questa offerta speciale e portte la vostra attività al livello successivo con myPOS Go 2, accettando pagamenti ovunque e in qualsiasi momento con facilità e convenienza. Fino al 30 giugno 2024, prendete un myPOS Go 2 a soli 14,90€ (IVA esclusa) anziché 39,00€.

