Samsung annuncia iperconnettività avanzata per display B2B con SmartThings

In occasione dell'Integrated Systems Europe (ISE) di Barcellona, Samsung ha presentato come SmartThings abiliterà la connettività avanzata per i suoi display B2B annunciando nuove funzionalità per la piattaforma.

La compagnia ha mostrato come le aziende possono sfruttare la tecnologia connessa tramite l'applicazione, permettendo ai professionisti di usare il digital signage per connettersi e controllare i dispositivi intelligenti nei vari ambienti.

Integrando SmartThings nei prodotti di visualizzazione commerciali come Smart Signage e TV per hotel, gli utenti possono sperimentare l'iperconnettività nei propri ambienti di lavoro.

L'uso di SmartThings in vari settori commerciali consente una gestione più efficiente dello spazio e dell'energia, trasformando gli ambienti in spazi intelligenti interconnessi, come punti vendita smart, uffici smart e hotel smart.

Con la funzione Routine gli utenti possono personalizzare gli ambienti impostando in anticipo l'illuminazione, la temperatura, l'umidità e la qualità dell'aria e mantenendoli costanti nel tempo.

Pixabay

AI Energy Mode aiuta invece a ridurre i consumi di energia grazie a una gestione efficiente delle risorse e al monitoraggio avanzato, spegnendo i dispositivi connessi e oscurando le luci durante il giorno in base all'uso di energia, alle persone presenti e all'orario.

Samsung ha inoltre ampliato l'API SmartThings Enterprise per collegare facilmente la piattaforma al proprio sistema di gestione IoT e creare una soluzione personalizzata e ottimizzata per i diversi contesti. L'ecosistema di dispositivi personalizzabili garantisce connettività perfetta tra i device e migliora l'affidabilità del sistema.

Il proprietario del dispositivo può scegliere di generare un URL web per condividere le funzionalità di SmartThings con gli utenti finali; nel caso degli ospiti di un hotel o dei partecipanti a una conferenza, ciascuno può usufruire dell'esperienza SmartThings senza installare alcuna applicazione.

"In un settore di display commerciali in cui l'efficienza operativa è fondamentale, il digital signage di Samsung sta sfruttando SmartThings per offrire connettività e funzionalità di nuova generazione a organizzazioni di tutte le dimensioni" ha dichiarato SW Yong, President and Head of Visual Display Business di Samsung Electronics. "Questa ulteriore espansione dell'ecosistema SmartThings servirà a ottimizzare le esperienze di clienti e partner di una vasta gamma di settori".

SmartThings for Business sarà disponibile a livello globale nella prima metà del 2024.

Pexels

Annunciato il primo display interattivo certificato Google EDLA per l'apprendimento

Durante la fiera Samsung ha anche annunciato il primo display interattivo certificato Google Enterprise Devices Licensing Agreement. WAD, questo il nome del display il cui lancio è previsto per la prima metà del 2024, sarà alimentato da Android e sarà disponibile in tre modelli (65", 75" e 86") per offrire un'esperienza di apprendimento intuitiva e senza interruzioni per studenti e insegnanti.

La serie offre un'esperienza interattiva con una suite di strumenti didattici, comprese numerose applicazioni Google Play. Il display consente inoltre l'accesso a servizi come Google Classroom e Google Drive.

Il display offre una maggiore protezione grazie a un condensatore da 500 V (CC) per assorbire istantaneamente l'alta tensione fino a 500 V e un fusibile in vetro per prevenire i danni. La serie WAD applica anche colla anti-umidità all'area critica del chipset per resistere a diverse condizioni di umidità.

Con WAD Samsung ha presentato anche la Device Management Solution (DMS) per il monitoraggio e il controllo a distanza dei display scolastici. Grazie alla messaggistica avanzata, i display possono inviare immediatamente messaggi importanti e urgenti nei campus, nelle aule e negli spazi pubblici, avvisando studenti e personale in tempo reale.

Pensata per ottimizzare l'apprendimento, la serie WAD offre un'esperienza di scrittura naturale grazie al touch a infrarossi e supporta fino a 40 punti di contatto simultanei. La serie è dotata anche di un altoparlante stereo anteriore, di un portapenne e di una maniglia.

Pexels

Il nuovo Smart Signage da 105" 5K migliora le collaborazioni ibride

L'ISE è stata anche l'occasione per annunciare un ampliamento della partnership con Cisco per migliorare la collaborazione tra team che lavorano in modo ibrido.

Nell'ambito della rinnovata partnership Samsung ha presentato il nuovo modello Smart Signage QPD-5K da 105" e 21:9 compatibile con Cisco Room Kit EQ, un bundle di device potenziati da IA pensato per creare esperienze di collaborazione più immersive.

Il nuovo Smart Signage garantisce un'esperienza di videoconferenza intuitiva e naturale, ideale per gli spazi di lavoro ibrido. Il QPD-5K è compatibile con le serie Room Bar e Room Kit di Cisco per creare ambienti di meeting efficienti integrando telecamera e audio.

Quando si collegano dispositivi di videoconferenza certificati per Microsoft Teams Smart Signage ottimizza l'esperienza Front Row, un layout di riunione inclusivo per le sale Microsoft Teams, garantendo che tutti i partecipanti, da remoto o di persona, si sentano ugualmente presenti e coinvolti nella discussione.

Il display offre un'esperienza visiva iperrealistica e coinvolgente nelle sale di controllo e nelle aule, nonché nelle sale riunioni. Supporta finestre multiple per visualizzare un maggior numero di informazioni e gira su Tizen OS per prestazioni ottimizzate dei servizi web e una durata leader nel settore.

Pexels

Il MICRO LED trasparente arriva in Europa

Durante la fiera Samsung ha presentato per la prima volta in Europa il MICRO LED trasparente, già presentato al CES 2024 a Las Vegas.

L'innovazione rappresenta un nuovo standard per i display commerciali per via dell'elevato livello di trasmittanza e chiarezza raggiunto grazie al chip MICRO LED estremamente piccolo e a un processo di fabbricazione che elimina le giunture e la rifrazione della luce. Il chip può essere adattato a qualsiasi dimensione e rapporto.

Il MICRO LED trasparente è pensato per rivoluzionare gli spazi espositivi e di vendita al dettaglio: i display con superficie trasparente consentono di mostrare informazioni o prodotti e creare un'atmosfera unica e immersiva.