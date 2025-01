Google svela nuove le funzioni AI per i Galaxy S25

Google ha annunciato a San Jose, durante l'evento Samsung Galaxy Unpacked, importanti aggiornamenti per l'intelligenza artificiale su smartphone Android. Le novità riguardano in particolare Gemini, Cerca e Cerchia, e nuove funzionalità di accessibilità per i dispositivi Samsung.

Gli aggiornamenti di Gemini mirano a rendere l'assistente AI più utile e accessibile direttamente sugli smartphone. Tra le novità principali ci sono:

La possibilità di eseguire più azioni contemporaneamente in diverse app

L'aggiunta di contenuti multimediali nelle conversazioni con Gemini Live

L'introduzione di funzionalità di Project Astra come la condivisione dello schermo

Per quanto riguarda Cerca e Cerchia, le nuove funzionalità includono panoramiche AI su luoghi, immagini e oggetti cerchiati sullo schermo e riconoscimento di numeri, email e URL per azioni rapide.

Google ha inoltre annunciato una serie di novità per migliorare l'accessibilità sui dispositivi Samsung:

Introduzione delle trasmissioni audio LE sui Galaxy S25 per una migliore connettività audio

Compatibilità di TalkBack 15 con display braille HID

Integrazione di Gemini Nano con TalkBack per descrizioni delle immagini più dettagliate

Questi aggiornamenti rappresentano solo l'inizio di come l'intelligenza artificiale possa trasformare l'esperienza degli smartphone. Google ha dichiarato che continuerà a integrare l'AI in ogni aspetto dell'esperienza smartphone, collaborando con partner come Samsung e altri produttori.

Le nuove funzionalità saranno gradualmente rilasciate sui dispositivi Pixel, Samsung e altri smartphone Android compatibili. L'obiettivo di Google è rendere l'interazione con gli smartphone sempre più intuitiva e personalizzata, sfruttando il potenziale dell'intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza utente e l'accessibilità.