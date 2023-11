SAP NOW: il successo del business dipende dalla capacità di innovare

Anche quest'anno è tornato SAP NOW, l'appuntamento di SAP dedicato alle aziende per aiutarle a superare le sfide del mercato. L'evento ha accolto più di 1600 visitatori che hanno assistito a oltre 100 presentazioni tra panel, customer talk, interventi e speed pitch di clienti e partner SAP.

La compagnia ha condiviso con la community le migliori storie di innovazione digitale e trasformazione del business; tra queste spicca il Gruppo De' Longhi, col quale SAP ha realizzato uno showcase per mostrare i nuovi scenari offerti dall'IA generativa e i benefici del cloud.

Pixabay

"Con Future-proof Business abbiamo voluto spiegare qual è la nostra visione e come la gestione del business può migliorare grazie all’applicazione di una tecnologia innovativa come l’AI" ha dichiarato Carlo Masperi, amministratore delegato di SAP Italia. "Ma dobbiamo sempre ricordare che senza una base dati affidabile, senza una digital strategy corretta, l’artificial intelligence non può portare i benefici attesi. Per questo abbiamo indicato in Innovazione, Intelligenza e Insights le tre chiavi di lettura di questo SAP NOW e di come si deve affrontare il futuro".

Nel corso dell'evento sono intervenuti numerosi clienti e partner per offrire il loro punto di vista su come superare le difficoltà del contesto economico attuale.

Alessandro Russo, AD e direttore generale di Gruppo CAP, azienda che gestisce il servizio idrico integrato della città di Milano, ha sottolineato che da diversi anni il gruppo porta avanti progetti per migliorare la gestione del ciclo idrico, rendendola più intelligente, performante e sostenibile.

Salvatore Maggiori, direttore generale di Fondazione Banco Alimentare Onlus, ha spiegato che al centro della loro strategia di innovazione c'è l'unione di persone e strumenti digitali. La tecnologia è fondamentale per lavorare in maniera integrata e gestire correttamente i processi della fondazione.

Pixabay

Premiati clienti e partner di successo

SAP NOW è stata anche un'occasione per premiare clienti e partner che hanno implementato progetti di successo negli ultimi 12 mesi. Quest'anno i SAP Quality Award comprendevano tre categorie di eccellenza: business transformation, per celebrare progetti di trasformazione del business; rapid time to value, per riconoscere il valore di progetti realizzati in modo dinamico e veloce; innovation, per premiare le iniziative dall'elevato contenuto innovativo.

Nella categoria business transformation il vincitore è stato il progetto di trasformazione digitale ed evoluzione verso il cloud dell'acciaieria ORI Martin e il SAP gold partner Regesta/Clarex per averlo implementato in nove aziende del gruppo.

Per quanto riguarda la categoria rapid time to value a vincere è stato il progetto di Supernova, azienda che gestisce iniziative di rigenerazione urbana, e del partner Avvale, premiato per il percorso di evoluzione realizzato con le soluzioni Public Cloud di SAP.

Nella categoria innovation è stato invece premiato il progetto di ETRA, multiutility a proprietà pubblica, e del partner Syskoplan Reply per l'implementazione di uno strumento di reporting unico e integrato che sfrutta le funzionalità di SAP Datasphere e SAP Analytics Cloud.

Infine, anche quest'anno è stato consegnato il SAP NOW Award, premio che riconosce il valore e la portata innovativa del percorso dei clienti sia in termini di trasformazione del business che di sostenibilità. Il vincitore è stato il Gruppo De' Longhi, nel quale il percorso con SAP sta innovando diverse aree funzionali dell'organizzazione.