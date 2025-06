L'obbligo normativo che coinvolge ventimila aziende italiane potrebbe trasformarsi nella più grande opportunità di innovazione degli ultimi anni per il settore privato. La Direttiva NIS 2, che impone stringenti requisiti di cybersicurezza a organizzazioni pubbliche e private operanti in settori critici, sta spingendo le imprese a ripensare completamente la propria strategia digitale. Anziché subire passivamente gli adempimenti, le realtà più lungimiranti stanno scoprendo come questi vincoli possano diventare il motore di un vantaggio competitivo duraturo nel mercato.

La platea interessata dalla normativa è vastissima secondo i dati dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ACN. Soggetti essenziali e soggetti importanti con sede in Italia o che forniscono servizi nel territorio nazionale devono confrontarsi con un calendario serrato di scadenze. Il primo adempimento, previsto per febbraio 2025 con la registrazione sulla piattaforma ACN, rappresenta solo l'inizio di un percorso che si estenderà fino a ottobre 2026, quando tutti gli obblighi della legge diventeranno pienamente operativi.

La roadmap verso la conformità: strategia oltre l'obbligo

Le implicazioni organizzative della NIS 2 richiedono un coinvolgimento attivo del top management aziendale. La sensibilizzazione dei vertici aziendali non può limitarsi alla comunicazione dei rischi legali, ma deve evidenziare le opportunità di crescita che derivano da una postura di sicurezza solida e ben strutturata.

L'avvento della Direttiva NIS 2 (Network and Information Security 2) segna un punto di svolta non negoziabile per la sicurezza informatica in Europa. Ridurla a un mero aggiornamento normativo, a un'altra casella da spuntare su una lunga lista di adempimenti, sarebbe un errore strategico di portata colossale. La NIS 2, infatti, non è una questione per il solo dipartimento IT; è una chiamata diretta alla responsabilità per i vertici aziendali. Le sue implicazioni organizzative sono così profonde da richiedere un coinvolgimento attivo, consapevole e, soprattutto, strategico del top management. La vera sfida, e la più grande opportunità, non risiede nel conformarsi alla norma, ma nel comprenderne la filosofia e trasformarla in un vantaggio competitivo tangibile.

Il fulcro del cambiamento introdotto dalla NIS 2 risiede proprio nel ruolo e nella responsabilità diretta che attribuisce agli organi di gestione. A differenza della sua versione precedente, la nuova direttiva inasprisce le sanzioni e, aspetto cruciale, le estende fino a poter colpire personalmente i dirigenti. Questo include non solo pesanti multe per l'organizzazione, ma anche la possibilità di provvedimenti individuali in caso di negligenza grave. È evidente che un approccio basato unicamente sulla comunicazione di questi rischi legali, per quanto necessario, sia intrinsecamente limitato. Un management che agisce spinto dalla paura della sanzione adotterà una postura difensiva, minimalista, orientata a raggiungere il minimo indispensabile per evitare guai. Questo approccio "del bastone" genera una cultura della conformità, non una cultura della sicurezza. Si investirà in tecnologia per rispondere a un requisito specifico, si organizzeranno corsi di formazione formali ma poco sentiti, e la cybersecurity resterà un centro di costo, un'entità isolata dal cuore pulsante del business.

Questo modello reattivo è non solo inefficace, ma anche pericoloso. In un panorama di minacce digitali in continua e rapida evoluzione, una difesa statica, basata su adempimenti, è destinata a fallire. La vera sicurezza non è uno stato che si raggiunge, ma un processo dinamico di miglioramento continuo. Qui emerge la necessità di un cambio di paradigma, che solo il top management può guidare: smettere di comunicare la NIS 2 come un obbligo e iniziare a presentarla come un'opportunità di crescita e di rafforzamento strutturale.

Creare una rete di valore

Una postura di sicurezza solida e ben architettata, promossa e sostenuta dai vertici, diventa un potente abilitatore di business. Il primo e più evidente vantaggio è la costruzione di un capitale di fiducia. In un mercato digitale, la fiducia è la valuta più preziosa. Clienti, partner e investitori sono sempre più consapevoli dei rischi informatici e tendono a preferire le organizzazioni che possono dimostrare un impegno serio e maturo per la protezione dei dati e la continuità operativa. Una certificazione o un'attestazione di conformità possono aprire le porte a nuove gare d'appalto e partnership strategiche, ma è la resilienza dimostrata sul campo a fidelizzare il cliente e a proteggere il valore del brand in caso di crisi.

In secondo luogo, investire in sicurezza in modo strategico significa investire in resilienza operativa. Un'azienda capace di prevenire, rilevare e rispondere efficacemente a un incidente informatico minimizza i danni economici, le interruzioni di servizio e la perdita di dati. Questa non è solo una riduzione dei costi potenziali; è una garanzia di continuità che permette all'azienda di operare con maggiore sicurezza in mercati volatili e di essere più aggressiva nelle sue strategie di crescita. La capacità di riprendersi rapidamente da un attacco è un vantaggio competitivo che rassicura l'intero ecosistema aziendale, dalla catena di fornitura ai clienti finali.

Infine, una solida architettura di sicurezza è il fondamento su cui costruire l'innovazione. L'adozione di nuove tecnologie come l'Intelligenza Artificiale, l'Internet of Things (IoT) o le piattaforme cloud avanzate comporta inevitabilmente nuovi rischi. Un'organizzazione con una cultura della sicurezza matura e processi "secure-by-design" può abbracciare queste innovazioni in modo più rapido e sicuro rispetto ai concorrenti più timorosi o impreparati. La sicurezza, quindi, smette di essere un freno all'innovazione per diventarne il principale catalizzatore, permettendo di esplorare nuovi modelli di business e di ottimizzare i processi con una maggiore confidenza.

Il coinvolgimento attivo del top management si traduce in azioni concrete. Significa allocare budget adeguati non solo per la tecnologia, ma anche per le persone e i processi. Significa pretendere report che non parlino un linguaggio tecnico incomprensibile, ma che traducano i rischi informatici in impatti sul business. Significa soprattutto farsi promotori di una cultura in cui la sicurezza è una responsabilità condivisa, dal consiglio di amministrazione allo stagista, integrando le considerazioni di rischio in ogni decisione strategica, che si tratti di una fusione, del lancio di un nuovo prodotto o dell'espansione in un nuovo mercato.

Nuovo approccio di metodo

Gli esperti di Cefriel hanno pubblicato un documento che ribalta la prospettiva tradizionale sulla compliance normativa. Massimiliano Colombo, Andrea Guerini, Mauro Lomazzi e Domenico Orlando firmano l'instant paper "Comprendere la complessità della NIS2 per trasformarla in vantaggio competitivo", dove dimostrano come l'adeguamento alla direttiva europea possa rafforzare la posizione strategica delle aziende. Il loro approccio parte da una considerazione fondamentale: le organizzazioni che investono oggi in sicurezza informatica non stanno semplicemente evitando sanzioni, ma stanno costruendo le fondamenta della loro competitività futura.

Il documento delinea un percorso strutturato che va ben oltre il semplice rispetto delle scadenze normative. L'analisi parte dall'identificazione dei settori coinvolti e procede verso una decodificazione della complessità che caratterizza lo scenario regolamentare europeo. Gli autori propongono interventi mirati che tengono conto del livello di rischio specifico di ciascuna organizzazione, del ruolo che essa ricopre nel proprio ecosistema di riferimento e delle risorse economiche disponibili.

L'approccio metodologico suggerito considera le dimensioni organizzative e il modello operativo di ogni singola azienda. Questa personalizzazione degli interventi rappresenta un elemento distintivo rispetto alle soluzioni standardizzate spesso proposte dal mercato. La sfida principale consiste nel bilanciare l'urgenza degli adempimenti con la necessità di costruire una strategia di sicurezza sostenibile nel lungo periodo.

La cybersicurezza non è più una questione solo tecnica, ma una leva strategica di competitività

Consulenza trasformativa: il nuovo paradigma della sicurezza

Il concetto di consulenza trasformativa introdotto da Cefriel rappresenta un cambio di paradigma nell'approccio alla cybersicurezza aziendale. Questo modello parte da una gap analysis approfondita per valutare il livello di conformità alle misure di sicurezza richieste, ma prosegue su due direttrici complementari che massimizzano l'efficacia degli investimenti.

La prima direzione si concentra sulla definizione di un piano d'azione sostenibile per l'implementazione delle contromisure necessarie a colmare le lacune identificate. La seconda direttrice prevede una valutazione critica delle misure già adottate dall'azienda, con l'obiettivo di ottimizzare e re-indirizzare gli investimenti esistenti. Questa doppia prospettiva evita duplicazioni e sprechi, garantendo al contempo una copertura completa dei requisiti normativi.

Alessandro De Biasio, amministratore delegato di Cefriel, sottolinea come questo momento storico rappresenti un'occasione unica per le imprese italiane. "La Direttiva NIS 2 rappresenta un'occasione concreta per le imprese italiane di ripensare in chiave evolutiva la propria postura di sicurezza, rafforzando processi, tecnologie e cultura organizzativa", afferma il manager, evidenziando l'importanza di un approccio olistico che non si limiti agli aspetti tecnologici.

L'investimento in sicurezza informatica assume così una dimensione strategica che va oltre la protezione dai rischi cyber. Le aziende che sapranno cogliere questa opportunità costruiranno un patrimonio di competenze, processi e tecnologie che le renderà più attraenti per clienti e partner commerciali. La reputazione aziendale nel campo della sicurezza digitale diventa un asset competitivo misurabile in termini di crescita del business e accesso a nuovi mercati.

Il paper completo è disponibile per il download gratuito sul sito di Cefriel, offrendo alle aziende italiane uno strumento concreto per trasformare l'obbligo normativo in un'opportunità di sviluppo. L'approccio proposto dai ricercatori milanesi dimostra come la compliance possa diventare il punto di partenza per una trasformazione digitale più ampia, capace di generare valore duraturo per l'organizzazione e i suoi stakeholder.