ServiceNow annuncia nuove soluzioni e funzionalità di IA

In occasione del Knowledge, la conferenza annuale della compagnia, ServiceNow ha annunciato alcune novità che supporteranno la business transformation basata su intelligenza artificiale per le aziende di tutto il mondo.

L'azienda ha presentato nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa in Now Assist che potenzieranno la produttività, accelereranno il risparmio sui costi e consentiranno a clienti e dipendenti di innovare su larga scala.

Alle funzionalità GenAI cross-platform già integrate nella Now Platform si aggiunge Now Assist for Strategic Portfolio Management, un servizio che accelera il processo decisionale strategico analizzando e distillando feedback e richieste dei clienti.

Altre feature, pensate nello specifico per lo sviluppo di applicazioni, includono service catalog item generation, app generation e playbook generation che consentono a sviluppatori e amministratori di creare velocemente elementi di catalogo, playbook e nuove app, estendendo l'automazione all'intera azienda.

La compagnia ha inoltre annunciato la disponibilità delle funzionalità GenAI di Now Assist basate sul modello multimodale Now AI per i clienti del settore pubblico nel Government Community Cloud, progettato per soddisfare le esigenze normative, di conformità e di sicurezza delle agenzie governative.

Pexels

Più automazione per il lavoro del futuro

ServiceNow ha presentato ulteriori funzionalità di digitalizzazione e automazione per la sua piattaforma che unifica ogni aspetto dell'organizzazione.

New Creator Studio espande le soluzioni di sviluppo no-code e low-code di ServiceNow Creator Workflows con strumenti aggiuntivi per la creazione di app che consentono ai dipendenti di creare flussi di lavoro intelligenti in grado di aumentare la produttività e trasformare il lavoro.

ServiceNow sta inoltre potenziando Automation Engine, l'hub per la gestione end-to-end dell'iperautomazione, per offrire una visione completa di tutti gli ambienti di automazione e semplificare le implementazioni RPA migliorando i processi più critici.

La compagnia ha annunciato anche nuove soluzioni realizzate appositamente per l'industria manifatturiera che consentono di velocizzare le operazioni e aumentare la produttività; tra queste ci sono Manufacturing Commercial Operations, servizio che usa la GenAI per semplificare le vendite, il supporto e l'assistenza, ed Employee Center Pro Kiosk, una soluzione self-service intelligente per i lavoratori senza scrivania.

"ServiceNow è la piattaforma AI per la business transformation alla guida di un’ulteriore trasformazione che renderà possibili immense opportunità a clienti e partner. Siamo entusiasti di dare il via a una nuova era basata sull’intelligenza artificiale” ha commentato Bill McDermott, presidente e CEO di ServiceNow.

Bill McDermott, presidente e CEO di ServiceNow ServiceNow

Le nuove partnership di ServiceNow

In aggiunta alle funzionalità e soluzioni di prossima uscita, la compagnia ha svelato nuove partnership che rafforzeranno l'ecosistema di partner e accelereranno la trasformazione digitale end-to-end dei clienti.

L'azienda ha stretto una collaborazione strategica con Genesys per migliorare le esperienze dei clienti e dei dipendenti. Le due compagnie uniranno le migliori funzionalità delle rispettive piattaforme per connettere i team del servizio clienti, centralizzare l'avvio e l'orientamento delle attività e accelerare la produttività della forza lavoro, con l'obiettivo di creare esperienze personalizzate per i clienti e semplificate per i dipendenti.

ServiceNow ha inoltre ampliato la partnership con Fujitsu per lanciare nuove soluzioni intersettoriali e aprire un nuovo centro per la trasformazione digitale e il successo dei clienti.

Un'altra collaborazione rinnovata è quella con Infosys, volta a sviluppare soluzioni verticali basate su GenAI per aumentare la produttività, migliorare l'efficienza e ottimizzare l'esperienza utente nelle organizzazioni.

Infine, ServiceNow ha ufficializzato la nomina di Coling Fleming come nuovo chief marketing officer, un leader già ampiamente riconosciuto per il suo ruolo nella crescita e nella trasformazione aziendali. Con oltre vent'anni di esperienza alle spalle, Fleming guiderà la visione e l'esecuzione marketing nel percorso della compagnia per diventare la Defining Enteprirse Software compant del 21° secolo.