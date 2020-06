ServiceNow lancia le novità del Partner Program

ServiceNow ha confermato il lancio di un nuovo partner program e di soluzioni dedicate ai mercati verticali. Le novità puntano a permettere all’ecosistema dei partner, il Global Partner Ecosystem, di crescere insieme a ServiceNow e accelerare la trasformazione digitale delle aziende, in un momento in cui è fondamentale implementare nuove strategie e modi di lavorare. Il nuovo programma è stato presentato in occasione della Knowledge 2020 Digital Experience del 3 giugno.

Tra le novità, c’è Partner Industry Solutions, un nuovo marketplace che consente di presentare le soluzioni appositamente create per rispondere alle esigenze specifiche di workflow e di trasformazione digitale in ogni mercato. Grazie a questa vetrina, i partner saranno in grado di mostrare le proprie caratteristiche di innovazione e differenziazione e potranno raggiungere i clienti ServiceNow in tutto il mondo.

I primi partner che offrono soluzioni dedicate ai mercati verticali sono Accenture per il settore delle telecomunicazioni, Atos per il manufacturing, Deloitte per il mercato finanziario, KPMG per il settore pubblico, sanitario e del manufacturing, oltre a DXC Technology ed Ernst & Young LLP (EY).

Poi c’è Built on Now program, framework per la monetizzazione delle app che permette ai partner di costruire, testare, certificare, distribuire e vendere digital workflow. Al momento sono già disponibili oltre 70 Built on Now native app, tra le quali ad esempio DXC Corporate Incident Response e KPMG Contract Performance Manager.

Now Value methodology mira ad accelerare la creazione dei profitti dai progetti di trasformazione digitale dei clienti, mettendo a disposizione dei partner i migliori strumenti e le best practice per aumentare il valore delle proprie proposte e offerta.

Inoltre, ServiceNow ha annunciato di aver esteso la scadenza per le iscrizioni al Next generation Service Provider program al 30 settembre 2020, per supportare ancora di più i partner in un momento critico e incerto a livello globale.