Rockwell Automation ha pubblicato i risultati dello State of Smart Manufacturing Study, giunto all’ottava edizione, che ha coinvolto oltre 1.350 produttori provenienti da 13 Paesi.

Il report sottolinea l’importanza di una crescita dei ricavi che non comprometta la qualità dei prodotti, e mette l’accento sul potenziale di trasformazione offerto da un accesso completo ai dati. Inoltre, il report evidenzia una crescente adozione di tecnologie per aumentare la resilienza, favorire l’agilità, incrementare la sostenibilità e far fronte alle sfide relative alla forza lavoro.

Secondo lo studio, il numero dei produttori che ritiene di non disporre della tecnologia necessaria per superare la concorrenza è raddoppiato rispetto al 2022. Inoltre, l’80% dei produttori non ha ancora una soluzione end-to-end per la pianificazione della supply chain.

Tra le criticità da contrastare con iniziative di smart manufacturing, i rischi legati alla cybersecurity sono al primo posto secondo la maggioranza degli intervistati. Il miglioramento della qualità è citato dal 45% dei produttori come l’obiettivo principale da raggiungere con le iniziative di smart manufacturing.

Inoltre, l’89% dei produttori prevede di mantenere o aumentare l’occupazione grazie all’adozione di tecnologia, mentre il 36% degli intervistati ritiene che sarà possibile riqualificare i lavoratori esistenti per accompagnare il crescente utilizzo della tecnologia.

La sostenibilità conviene

Infine, il 42% dei produttori che hanno adottato politiche ESG (formali o informali) cita il miglioramento dell’efficienza come il principale fattore di spinta per le iniziative ESG. In generale, il report suggerisce che le tecnologie innovative e l’attenzione alla sostenibilità possano coesistere per supportare la crescita e il successo delle aziende.

Veena Lakkundi, SVP Strategy and Corporate Development di Rockwell Automation

Veena Lakkundi, SVP Strategy and Corporate Development di Rockwell Automation, ha commentato: “I produttori continuano a cercare opportunità di crescita profittevole; tuttavia, si rendono conto che l’incertezza nella disponibilità di manodopera si ripercuote sulla qualità e sulla loro capacità di soddisfare le esigenze dei clienti, in continua evoluzione”.

“L’indagine ha rilevato che le tecnologie di produzione intelligente stanno consentendo alle aziende manifatturiere di tutte le dimensioni di ottimizzare soluzioni più resilienti, agili e sostenibili che accelerano la trasformazione”.

Dall’indagine emerge l’importanza della tecnologia per mitigare i rischi e garantire la crescita delle organizzazioni produttrici. Tuttavia, il rapporto evidenzia anche come per un terzo dei produttori, la vasta gamma di sistemi e piattaforme disponibili sta portando a una “paralisi tecnologica”.

Ciò significa che queste organizzazioni si trovano nell’incapacità di scegliere tra le varie soluzioni disponibili. Per superare questa indecisione, i produttori possono optare per un partner affidabile, che abbia esperienza e competenza nel settore.