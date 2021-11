Torna la Spindox Academy per neolaureati con inserimento in azienda

Dal 2017 Spindox, società che opera nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT, ha messo in moto Spindox Academy, un progetto di formazione pensato per neolaureati, della durata di un mese, al termine del quale è previsto l’inserimento in azienda con un contratto di apprendistato.

Spindox Academy non si occupa solo di offrire attività mirate alla conoscenza dei mestieri dal punto di vista teorico e pratico, ma anche di promuovere attività di team building e di potenziamento delle soft skill.

La prima edizione dell’Academy ha avuto luogo nel 2017, a Milano, e ha coinvolto dieci persone. Oggi, invece, le Academy vengono organizzate più volte l’anno, in base alle esigenze aziendali, e rappresentano un vero e proprio vivaio per le nuove assunzioni: nell’ultimo anno sono stati 36, fra ragazze e ragazzi, i giovani inseriti con un contratto di apprendistato.

Lo scopo dell’Academy è dare accesso a un tipo di formazione completamente gratuita, che possa colmare il gap tra formazione universitaria e mondo del lavoro e permettere al candidato un inserimento graduale.

L’Academy si rivolge in modo particolare ai neolaureati in discipline STEM o a chi, anche senza un certificato di laurea, ha avuto modo di acquisire competenze equivalenti. Una volta selezionati, i candidati sono affidati agli insegnamenti di un docente, che solitamente è rappresentato da un dipendente senior di Spindox, oppure a esperti esterni individuati dal team di formazione di Spindox o in collaborazione con le Agenzie per il Lavoro (APL).

Nell’ultimo anno, Spindox ha organizzato quattro Academy tra esterne e interne. Una di queste si è concentrata sulla formazione di tipo consulenziale, e quindi sulle tematiche di business analysis, IT governance e cyber security. Le altre tre, invece, sono state destinate ai futuri software developer.

“Le academy rappresentano un’ottima opportunità per figure junior che approcciano il mondo del lavoro” dichiara Nadia Mabrouk, Recruiting Manager di Spindox. “Permettono un percorso graduale di inserimento in azienda attraverso una prima parte di formazione in aula, sia teorica sia pratica, su tematiche specifiche, che va a colmare il gap tra formazione universitaria e mondo del lavoro”.

“Concluso il mese di formazione in aula, i partecipanti hanno l’opportunità di mettere in pratica le conoscenze acquisite lavorando su progetti concreti, attraverso un training on the job in affiancamento con figure senior di Spindox”.

È possibile candidarsi consultando la sezione Spindox Academy del sito web spindox.it. e ascoltare le testimonianze dei colleghi che hanno già partecipato all’Academy in questo video.