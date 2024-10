Per Synology non esist

In occasione del Synology Solution Day 2024, evento di Synology che ha riunito oltre 200 professionisti IT, la compagnia ha presentato soluzioni di archiviazione e gestione dati, un'appliance di backup dedicata, opzioni per il deployment di telecamere IA e strumenti di produttività intuitivi basati sull'IA.

"È stato un piacere per noi ospitare i nostri partner commerciali e clienti italiani al nostro evento annuale. L’Italia è un mercato con un enorme potenziale. Il nostro obiettivo in Synology è quello di potenziare i team IT delle aziende e rafforzare il settore offrendo soluzioni efficienti, trasparenti e facili da implementare" ha dichiarato Ivan Gento, International Marketing Manager di Synology.

Pexels

Nel presentare le sue nuove proposte, Synology ha sottolineato l'importanza di adottare strategie robuste per la protezione dei dati. Qui si inseriscono gli ultimi dispositivi ActiveProtect, progettati per semplificare le sfide di distribuzione e dimensionamento.

La serie ActiveProtect offre un'interfaccia semplificata e permette alle organizzazioni di proteggere fino a 2.500 server multi-sito con criteri di immutabilità e conservazione globali. Il nuovo motore di backup supporta la deduplicazione globale lato sorgente e offre prestazioni di backup di livello elevato e con bassi costi di gestione.

Synology ha inoltre presentato le nuove funzionalità della serie GS per gestire le crescenti esigenze di storage delle aziende. La serie riesce a scalare fino a 96 nodi e supporta sia i protocolli di file che di oggetti, garantendo un'enorme capacità di archiviazione grezza e un'alta concorrenza per Synology Drive e Office.

Maggiore sicurezza con l'IA

Per il settore della sorveglianza, Synology ha presentato C2 Surveillance Station, una soluzione integrata nel cloud. Le nuove telecamere C2 sono veloci da implementare e forniscono opzioni di monitoraggio sicure ed efficienti per ambienti in cui i server di registrazione locali non sono utilizzabili.

C2 Surveillance Station offre inoltre crittografia end-to-end multilivello e rilevamento rapido e localizzato grazie all'IA, e rende accessibili i dati video solo agli utenti autorizzati.

Pixabay

Infine, durante l'evento la compagnia ha annunciato anche aggiornamenti di Synology Office Suite, tra cui l'integrazione di funzionalità di IA generativa per migliorare la collaborazione e semplificare i flussi di lavoro, in modo da aumentare l'efficienza dei team e semplificare la gestione dei documenti.

"Le aziende di oggi devono affrontare molteplici sfide, tra cui quelle legate all'intelligenza artificiale, alle richieste di conformità normativa e alle persistenti minacce alla sicurezza informatica. I professionisti dell'IT sono essenziali per guidare la crescita dell'organizzazione e Synology si impegna a dare ai team IT la possibilità di utilizzare i dati per creare un mondo migliore" ha concluso Gento.