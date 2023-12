Tag Manager Italia: eccellenza nell'analisi dati e consulenza globale

La digital analytics rappresenta l'essenza della comprensione digitale, consentendo alle imprese di analizzare e interpretare dati online cruciali. In questo contesto, Google Analytics emerge come uno strumento chiave, fornendo insight preziosi sul comportamento degli utenti. Ma per usare uno strumento così potente e complesso servono competenze specifiche, che vanno sviluppate e coltivate.

L'analisi dei dati è ampiamente utilizzata in vari settori, tra cui business, scienza, sanità, finanza e governo, per ottimizzare processi, identificare opportunità, ridurre i rischi e supportare decisioni informate nella formulazione di strategie aziendali.

In questo scenario nasce l’eccellenza italiana di Tag Manager Italia, una società giovane ma già affermata, che si distingue come protagonista nella formazione, consulenza e sviluppo di soluzioni avanzate, contribuendo significativamente alla crescita dell'analisi digitale avanzata.

Nell'ultimo anno, Tag Manager Italia ha ricevuto riconoscimenti significativi che ne hanno consolidato la posizione come protagonista nel panorama globale dell'analisi dati. Un passo particolarmente significativo è stato il riconoscimento come Alpha tester per Google Analytics 4, uno strumento di analisi dati di primaria importanza. Il fondatore Matteo Zambon è l’unico italiano ad aver ottenuto questo prestigioso riconoscimento.

Una risorsa importante nel mare magnum dei dati

Tra i clienti di Tag Manager Italia c'è anche una nota squadra di calcio

Tag Manager Italia offre una gamma molto ampia di servizi, formazione e consulenza nel settore dell'analisi avanzata dei dati che va oltre il marketing digitale e abbraccia ogni scenario in cui si hanno a disposizione dei dati. Le tre business unit di Tag Manager Italia - Formazione, Formazione e Ricerca e Sviluppo - forniscono un supporto completo a imprese di diversi settori.

La formazione spazia da corsi introduttivi a workshop avanzati e mira a equipaggiare una vasta gamma di professionisti con competenze pratiche e teoriche nella gestione dei dati digitali. Questo capitolo è particolarmente importante perché grazie a al Club Tag Manager Italia si stanno formando centinaia di nuovi professionisti, in un ambito ultra specializzato e altamente remunerativo. In questo senso, Tag Manager Italia sta facendo qualcosa di molto prezioso per tutto il Paese, alimentando un sistema di eccellenza e creando una nuova generazione di professionisti.

Club Tag Manager Italia è un programma di membership (in abbonamento) che conta oltre 1.000 abbonati, professionisti desiderosi di perfezionare le proprie competenze in un campo sempre più cruciale. Il club offre aggiornamenti mensili attraverso corsi video stand-alone e webinar approfonditi, fornendo una risorsa preziosa per coloro che cercano di rimanere al passo con le sfide della digital analytics.

Il business principale resta tuttavia quello della consulenza e la società gestisce tutto il percorso dei dati, con un focus specifico sulla raccolta,l’analisi e la visualizzazione. La data analytics, o analisi dei dati, è infatti il processo di esaminare, pulire, trasformare e modellare dati con l'obiettivo di scoprire informazioni utili, trarre conclusioni e supportare la presa di decisioni. Questo campo si basa sull'applicazione di tecniche statistiche, matematiche e informatiche per interpretare i dati e rivelare modelli, trend e relazioni nascoste.

Le fasi principali dell'analisi dei dati includono:

Raccolta dei Dati: Acquisizione di dati da varie fonti, come database, file di testo, sensori, social media, e altro ancora Pulizia dei Dati: Identificazione e correzione di errori, valori mancanti o inconsistenti nei dati per garantire la qualità e l'affidabilità. Esplorazione dei Dati: Utilizzo di tecniche statistiche e visive per esaminare i dati, identificare pattern e ottenere una comprensione preliminare. Visualizzazione: organizzazione delle informazioni in una forma visivamente più immediata e di facile comprensione

Da notare poi che con l'esplorazione e l’analisi dei dati spesso si accompagnano strumenti di previsione. Tag Manager Italia non offre direttamente questa opzione, ma un dato raccolto ed elaborato correttamente ci mette sempre in grado di fare previsioni precise su ciò che accadrà in futuro.

Nell’ambito della Ricerca e Sviluppo, Tag Manager Italia si occupa da sempre di creare soluzioni personalizzate per i propri clienti, ma sta anche sviluppando un proprio software di digital analytics che presto sarà pronto per la distribuzione. Questa iniziativa aggiuntiva rafforza ulteriormente la posizione dell'azienda come leader nell'offerta di soluzioni avanzate per l'analisi dei dati digitali.

Anche in Italia si possono fare le cose per bene

Tag Manager Italia mostra come le competenze per far bene le cose non manchino nel nostro Paese e combina competenze approfondite, formazione avanzata e soluzioni tecnologiche innovative per portare sul mercato un valido aiuto nella trasformazione digitale. I riconoscimenti internazionali conferiscono all'azienda una reputazione di eccellenza, mentre il Club Tag Manager Italia sottolinea il suo impegno continuo nella formazione e nel supporto della crescente comunità di professionisti della digital analytics. Con uno sguardo al futuro, l'azienda si posiziona strategicamente con lo sviluppo del nuovo software di digital analytics, pronto a soddisfare le esigenze di un mercato sempre più dipendente dall'analisi dati avanzata.