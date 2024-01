TeamSystem punta sulla "settimana corta" e fa felici i dipendenti

La "settimana lavorativa corta" fa ancora fatica ad attecchire in Italia: anche se molti dipendenti la chiedono a gran voce, la quasi totalità delle imprese non si sente ancora pronta per ridurre il numero di giornate lavorative.

C'è chi invece ha fatto della flessibilità e della responsabilizzazione delle persone la sua filosofia: è il caso di TeamSystem, tech company italiana che ha introdotto con successo l'iniziativa "Light Friday".

Tra le prime imprese del Paese a puntare sul nuovo modello organizzativo, la compagnia ha dato l'opportunità ai propri dipendenti di scegliere se aderire al Light Friday. Il 75% dei collaboratori ha scelto di abbracciare il modello della settimana corta, con un livello di soddisfazione superiore all'80%.

L'azienda ha inoltre previsto un piano welfare per tutti coloro che scelgono di aderire all'iniziativa, per sostenerli con le risorse necessarie.

Pexels

"Dopo il lancio di TeamSystem Next e del nostro modello di settimana lavorativa corta, altre realtà in Italia si sono mosse per implementare iniziative simili. Ci piace pensare di essere stati dei precursori con la nostra filosofia, dimostratasi efficace come modo di interpretare la nuova cultura del lavoro e la sua necessità di svincolarsi dalle logiche pre-pandemiche" ha commentato Donatella Isaia, Group Chief People & Culture Officer di TeamSystem.

"Le persone hanno esigenze e desideri differenti oggi quando si tratta della sfera lavorativa e della loro work life balance e devono poter trovare nelle aziende risposte adeguate. Per questo TeamSystem offre alle proprie risorse libertà di organizzazione, approcci modulabili allo smart working (fino alll’80%), corsi di formazione e per il perfezionamento delle competenze e molte altre opportunità di crescita, tutte pensate per mettere al centro le persone".

Le altre iniziative dedicate ai dipendenti

Nel corso del 2023 TeamSystem ha investito su nuovi programmi dedicati alla crescita professionale delle risorse.

Tra i progetti di maggior successo c'è "Digital Matters", un programma per la crescita di competenze tramite l'erogazione di contenuti di valore per i professionisti del digitale. L'iniziativa finora ha coinvolto più di 3.100 del gruppo TeamSystem, per un totale di 1.200 ore di formazione erogate da 40 docenti esperti, con masterclass su macro-temi come la digital transformation e la sostenibilità.

La compagnia vanta anche diversi bootcamp dedicati a specifiche professionalità grazie ai quali è possibile ottenere un Open Badge, valido come certificazione interna delle competenze acquisite.

Pexels

A queste iniziative si aggiungono le attività di acquisizione dei talenti e di retention come "Future Shaper", il graduate program dedicato ai giovani talenti, e l'"Excellence Program" pensato per sviluppare professionalità specialistiche all'interno dell'azienda e supportare la crescita di nuovi business.

Come riconoscimento delle attività di valorizzazione del talento, TeamSystem ha ricevuto la certificazione Top Employers 2024, rendendola uno dei best place to work in Italia.