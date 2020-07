Teaser: Fare video per bar e ristoranti

Scopriamo alle 14.00 di lunedì 13 luglio, insieme a Giuseppe Arditi, come utilizzare i video in modo efficace nel mondo della Ristorazione. Giuseppe Arditi è CoFondatore e Presidente di Ristopiù Lombardia, l’azienda, nata nel 1999 che commercializza e distribuisce prodotti alimentari per il settore dell’industria alberghiera. Non solo, ha anche il fondato Ristopiù Piemonte, Fresco Speed – azienda di trasporti a temperatura controllata – ARC Consulting – azienda di formazione aziendale – e più recentemente l’Associazione Ursa Major Group, un consorzio di aziende unite e determinate a valorizzare la cultura della distribuzione alimentare sul territorio nazionale, di cui è anche il Presidente.



È autore di 3 libri, “Il Bar di successo”, edito da FrancoAngeli, “Colazione Perfetta – Scopri i 5 segreti mai svelati sulla colazione nel tuo bar” scritto con Franck Bocquet – Direttore Sud Europa di Délifrance (editore: Ristopiù Lombardia) e “Street Food Perfetto”, scritto con Jerry Settanni (editore: Ristopiù Lombardia). È tra i fondatori e sostenitori di AssoSinderesi Community, la comunità per imprenditori, manager, artisti e liberi professionisti, impegnata nel business etico, nella responsabilità sociale d’impresa e nella cultura.

Durante il periodo di lockdown, Giuseppe Arditi ha iniziato – e tuttora continua – a fare ogni settimana delle dirette su Facebook, in compagnia di consulenti e specialisti del settore, per essere di aiuto e supporto a imprenditori e professionisti in difficoltà o che hanno bisogno di spunti intelligenti per andare avanti.