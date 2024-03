QNAP TVS-h874T Thunderbolt 4: il NAS l'ideale per i content creator

I content creator e i professionisti della multimedialità richiedono costantemente velocità elevate nel trasferimento dei file e un maggiore spazio di memorizzazione. QNAP propone soluzioni NAS Thunderbolt progettate per fornire stoccaggio ad alta velocità, capacità elevata, scalabili e, ovviamente, sicurezza ad alti livelli.

Salvare video, immagini e brani musicali su un dispositivo come il TVS-h874T - NAS Thunderbolt 4 di QNAP riduce le complicazioni legate alla conservazione dei dati e facilita la collaborazione e la gestione dei flussi di lavoro.

Un ambiente collaborativo per migliorare la produttività del team

Sempre più spesso i professionisti e i creator di contenuti multimediali, soprattutto quelli più famosi, hanno bisogno di un team alle loro spalle che li aiuti a far fronte alla produzione quotidiana di contenuti.

Ciò rende necessario agevolare la collaborazione sia in ufficio sia in modalità remota. Il QNAP TVS-h874T - NAS Thunderbolt 4 è ideale in questo ambito perché aiuta gli utenti a lavorare assieme su Final Cut Pro X 10.3, Adobe Premiere Pro, Da Vinci e altri software di creatività grazie al protocollo SMB che facilita e velocizza il lavoro congiunto tra utenti Mac e Windows.

Rende poi possibile la condivisione e l'accesso remoto ai file, consentendo la modifica contemporanea online da parte di più persone, a tutto vantaggio dell'efficienza collaborativa grazie anche al supporto a reti 2,5GbE/10GbE/25GbE.

Con le File Station è poi possibile creare cartelle condivise accessibili da qualsiasi luogo con una connessione Internet, personalizzando le autorizzazioni di accesso per utenti specifici. Inoltre, Qsync facilita la sincronizzazione dei file tra tutti i dispositivi e i membri del team, semplificandone la condivisione e l'accesso. La funzionalità di snapshot di QNAP fornisce poi una sicurezza aggiuntiva, conservando le registrazioni dei dati che possono essere ripristinati in caso di necessità.

È inoltre possibile arricchire le funzionalità del NAS tramite l'installazione di applicazioni dall’App Center che incrementano la produttività. Per esempio, un fotografo o videomaker possono caricare sul NAS QNAP Thunderbolt file raw mentre un editor lavora in tempo reale sui progetti.

Che si tratti di trasformare video in opere cinematografiche con iMovie, di elaborarli per la post-produzione con Final Cut Pro X, di pubblicarli con Adobe Premiere Pro, o di combinare correzione del colore ed effetti visivi con DaVinci Resolve, QNAP facilita il processo creativo fornendo le risorse necessarie per realizzare progetti di qualità professionale.

Il progetto o il lavoro finale possono essere condivisi mentre, in parallelo, si effettua il backup su altri NAS, dispositivi di archiviazione esterni o sul cloud.

Archiviazione dei dati sicura, veloce e con completa compatibilità

Come abbiamo visto, archiviare video, foto e musica su un NAS QNAP comporta la scelta di soluzioni veloci, sicure e di ampia capacità. Ma cosa accade quando i file vengono persi a causa di cancellazioni accidentali o violazioni di sicurezza sulle piattaforme di video, audio o social media, non progettate per il backup sicuro dei file?

Qui entra in gioco il backup offerto dai NAS di QNAP, con soluzioni di archiviazione flessibili che spaziano da pochi terabyte a petabyte, assicurando grande scalabilità grazie a unità di espansione.

Un’altra sfida che devono affrontare i creator è rappresentata dalle ridotte velocità di trasferimento, un problema accentuato dall'aumento delle dimensioni dei file dovuto alla popolarità dei formati video in 4K e 8K. QNAP risponde a questa esigenza offrendo connessioni Thunderbolt 4, 25GbE, 10GbE e 2,5GbE, per minimizzare i tempi morti e rendere i flussi di lavoro più efficienti.

Thunderbolt 4, in particolare, permette di modificare i file direttamente dal NAS con velocità fino a 20Gbps, mentre le soluzioni 10GbE/25GbE si adattano perfettamente agli ambienti collaborativi, eliminando i colli di bottiglia nella connessione di molte workstation. La tecnologia 2,5GbE, compatibile con l'infrastruttura CAT5e esistente, garantisce prestazioni di alto livello a un costo contenuto.

TVS-h874T, l’assistente ideale dei creator

Completata la panoramica sui problemi tipici dei creator e le soluzioni offerte da QNAP, viene più facile comprendere le potenzialità del TVS-h874T, progettato per i creatori di contenuti e i piccoli studi.

Vincitore del TechRadar Pro Picks Award al CES 2024 come l’assistente ideale per i professionisti creativi, questo dispositivo è basato sul sistema operativo ZFS, e offre una gestione flessibile dell'archiviazione, protezione completa dei dati e prestazioni ottimizzate.

Supporta flussi di lavoro collaborativi e garantisce anche opzioni di espansione hardware, come l'upgrade alla connettività 25 GbE e a 64 GB di RAM DDR4 a doppio canale e dispone di crittografia accelerata da hardware Intel per proteggere i dati importanti, rendendolo la scelta ideale per i professionisti creativi alla ricerca di una soluzione di archiviazione e collaborazione di alto livello.

Dotato di una capacità di archiviazione che può arrivare a 154 TB, espandibile fino a 396 TB con l'uso degli alloggiamenti JBOD, questo dispositivo si adatta perfettamente alle esigenze di archiviazione e condivisione. Inoltre, gli slot SSD M.2 permettono di creare volumi di archiviazione ultrarapidi e di abilitare la cache SSD, per una maggiore velocità di accesso ai dati.

Il TVS-h874T è disponibile in due modelli: il primo è il TVS-h874T-i9-64G con processore Intel Core i9 16-core e 64 GB di memoria DDR4. Il secondo è il TVS-h874T-i7-32G con processore Intel Core i7 12-core e 32 GB di memoria DDR4.

Il TVS-h874T non solo funziona perfettamente con i Mac che utilizzano i processori Apple Silicon e Intel ma anche con i PC Windows, offrendo una banda massima di 20 Gbps oltre a supportare l’importazione di file da unità SSD esterne USB4 o USB3.2 Gen 2 Type-C, grazie alla funzione One-Touch-Copy.

Elaborazione video ai massimi livelli

L'efficienza nella trasmissione dei file è un aspetto cruciale per i professionisti creativi. Il TVS-h874T è capace di raggiungere velocità di trasferimento dati ragguardevoli, sia in scrittura che in lettura. Per le configurazioni con doppia connessione 2,5GbE, si possono raggiungere velocità di scrittura e lettura rispettivamente di 590 MB/s e 591 MB/s, mentre con una configurazione a doppia 25GbE, le velocità salgono drasticamente a 3838 MB/s in scrittura e a 5908 MB/s in lettura.

La trascodifica dei video viene eseguita 1,5 volte più velocemente rispetto ai modelli precedenti, grazie alla transcodifica hardware potenziata da una GPU integrata. Questo non solo accelera i workflow del personale di post-produzione ma riduce anche il tempo necessario per la verifica dei file sui propri dispositivi, ottimizzando così l’efficienza lavorativa.

Il TVS-h874T offre inoltre opzioni avanzate per la gestione dei privilegi di accesso, consentendo agli amministratori di configurare in modo flessibile i diritti di accesso a file e cartelle per team e singoli utenti, proteggendo così i dati da accessi non autorizzati in caso di perdita o furto del dispositivo.

Con due slot PCIe Gen 4, il TVS-h874T è pronto per il futuro, permettendo di aggiungere funzionalità aggiuntive, come la connettività di rete ad alta velocità, per soddisfare l'evoluzione dei carichi di lavoro e delle esigenze aziendali.

Per quanto riguarda l'accesso ai file da remoto, l'applicazione Qfile Pro consente agli utenti di accedere facilmente ai file sul NAS da qualsiasi luogo, oltre a offrire la possibilità di effettuare backup di foto, video o altri file direttamente dal telefono al TVS-h874T, ottimizzando così lo spazio sui dispositivi mobili.

Un tocco di IA per semplificare il lavoro

Infine, QuMagie utilizza l'intelligenza artificiale per organizzare foto e video in album intelligenti, facilitando la visualizzazione dei contenuti memorizzati sul NAS. Grazie alla decodifica, codifica e transcodifica hardware supportate dall'Intel UHD Graphics integrata, il TVS-h874T semplifica lo streaming di video, garantendo una qualità di riproduzione ottimale a seconda dell'applicazione utilizzata, dei formati dei file, dell'uso del sistema e della banda disponibile.