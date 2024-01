Visual Note: imparare a suonare la chitarra con l'aiuto dell'IoT

Siamo all'ultimo giorno del CES e il padiglione italiano continua ad avere successo e a far conoscere al mondo l'innovazione nostrana. Quest'anno Area Science Park, ente nazionale di ricerca e partner storico dell'iniziativa italiana a Las Vegas, e ICE, l'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, hanno accompagnato 50 startup innovative in fiera, aiutandole a cogliere nuove opportunità di business internazionali.

Quest'anno in fiera c'è anche chi riuscirà a farvi imparare a suonare la chitarra senza dover per forza frequentare lezioni in presenza: parliamo di Visual Note, una startup di Milano che ha sviluppato un dispositivo da applicare direttamente sulla chitarra per facilitare l'apprendimento dello strumento.

Vincenzo Maresca, CEO e fondatore di Visual Note, ci ha parlato della soluzione creata dall'azienda, un supporto visuale che dà a tutti la possibilità di cominciare a suonare la chitarra in autonomia.

Il dispositivo di Visual Note è composto da una serie di LED che si illuminano in corrispondenza dei tasti da premere. Il device viene montato facilmente sulla tastiera della chitarra e può essere utilizzato fin da subito usando un'applicazione gratuita che offre una libreria di canzoni dalla quale attingere per imparare.

L'app visualizza le note da suonare e offre tutta una serie di funzionalità per adattare la lezione al livello di apprendimento: è possibile rallentare l'esecuzione, ripetere le parti più complesse e studiare il pentagramma e le tablature.

Nell'applicazione ci sono anche numerosi video creati in collaborazione con Massimo Varini, uno dei più noti chitarristi e maestri di chitarra in Italia, dove il maestro insegna a posizionare la mano, le dita e il plettro nel modo giusto.

Insieme all'app, Visual Note permette di dividere la parte in cui si impara a eseguire i movimenti seguendo l'insegnante da quella dell'esecuzione vera e propria, indicata sulla tastiera dello strumento.

"È un sistema che agevola anche l'insegnamento e diventa l'arma di sostegno definitiva per qualsiasi insegnante, sia per lezioni one to one ma anche soprattutto durante una video lezione" afferma Maresca.

Con Visual Note tutti gli allievi sono in grado di capire che cosa sta suonando il maestro vedendo le note corrette direttamente sulla chitarra.

In occasione del CES la startup ha presentato easy guitar, una versione ancora più accessibile del sistema che si concentra solo sugli accordi in prima posizione, quelli più semplici, e consente di suonare seguendo il video della canzone. Man mano che ci si impratichisce e si prosegue col percorso di apprendimento, è possibile acquistare la lamina più lunga per cominciare a muoversi su porzioni più lunghe di tastiera.