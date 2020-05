Webinar: come funziona un attacco informatico complesso e come reagire

Gli attacchi informatici alle aziende diventano sempre più complessi e una linea di difesa efficace ormai va molto oltre il semplice antivirus. Sophos ha organizzato un webinar gratuito indirizzato alle aziende medio/grandi nel quale mostra come il suo prodotto Sophos Synchronized Security reagisca a un attacco simulato.

Durante il webinar si può vedere come ogni fase dell’attacco venga identificata e come il sistema di sicurezza reagisca su più livelli, in maniera automatica e sincronizzata per bloccare la minaccia.

L’appuntamento è per oggi, mercoledì 6 maggio alle ore 15. Se siete interessati e lavorate nel settore della sicurezza, potete iscrivervi a questo Link.