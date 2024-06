Welock, questa serratura smart è la svolta per affitti brevi e uffici

La sicurezza di case e uffici è una priorità crescente, anche e soprattutto con il frequente “ricambio” di persone che frequentano gli ambienti. Per questo sono utilissime moderne serrature smart come la WELOCK Fingerprint Electronic Smart Door Lock Cylinder SECBN51. Una serratura che permette di aprire e chiudere la porta usando semplicemente l’impronta digitale oppure un chip RFID - quindi uno smartphone.

Sarà così possibile autorizzare una persona in pochi momenti, grazie a una configurazione molto semplice. E allo stesso modo, potremo rimuovere tale autorizzazione in un attimo, quando non è più necessario.

Non sarà più necessario quindi passare di mano la chiave, opzione tra l’altro rischiosa perché poi chi possiede una chiave può sempre farne una copia. E si evita anche di comunicare un PIN numerico, opzione che a sua volta permette alle persone di trasmettersi l’informazione. Con l’impronta digitale, invece, solo la persona autorizzata potrà aprire la porta.

Cos'è e a cosa serve, a chi serve

La serratura WELOCK Fingerprint Electronic Smart Door Lock Cylinder SECBN51 è una serratura elettronica che utilizza la tecnologia delle impronte digitali per consentire l'accesso. Questo prodotto è ideale per chi desidera incrementare la sicurezza dell’abitazione o ufficio, riducendo al contempo la necessità di chiavi fisiche. È particolarmente utile per famiglie, proprietari di case in affitto, uffici e piccole imprese che cercano una soluzione di sicurezza facile da gestire e altamente affidabile.

Potete usare questa serratura smart per dare accesso al personale di pulizia, a un ospite (pagante oppure no). Oppure potete usarlo per controllare gli accessi all’ufficio o a determinate aree del luogo di lavoro, come il magazzino o l’ambiente dove sono conservati i documenti.

I metodi di accesso sono tre: l’impronta digitale, il tag RFID (ce ne sono tre inclusi nella confezione) oppure lo sblocco tramite smartphone - ma per sfruttare questa terza opzione serve il controller Bluetooth venduto a parte. Volendo è possibile aggiungere anche un sistema di controllo BT, venduto separatamente.

Unboxing e prima installazione

All'interno della confezione della WELOCK Fingerprint Electronic Smart Door Lock Cylinder SECBN51, troviamo:

La serratura elettronica WELOCK

Guida per l’installazione multilingua

Estensione per porte più spesse

Attrezzi per il montaggio

Tre Tag RFID con codice QR

L'installazione della serratura elettronica WELOCK è un processo semplice che non richiede competenze tecniche avanzate. Ancora prima dell’acquisto bisogna però assicurarsi che la porta sia compatibile: la serratura smart WELOCK si può installare in porte da 50 a 100 mm di spessore, con una distanza tra foro della serratura e bordo della porta stessa che sia al massimo di 40 mm.

Se la vostra porta supporta tali requisiti, si può procedere all’installazione usando solo gli strumenti inclusi. Tuttavia il cacciavite di WELOCK è un po’ piccolo e poco maneggevole, quindi consigliamo di usarne uno differente.

Una volta pronti, ciò che bisogna fare è

Aprire la scatola ed estrarre la serratura Rimuovere la vecchia serratura dalla porta. Inserire il cilindro della serratura WELOCK nel foro della porta. Aggiustare la lunghezza usando l’apposita vite sulla serratura; all’occorrenza, aggiungere la prolunga. Fissa la serratura utilizzando le viti fornite. È possibile anche riutilizzare la vite di blocco precedente; in alcuni casi questa è l’opzione più raccomandabile. Inserire le batterie nella serratura. Serviranno tre batteria AAA Configura le impronte digitali seguendo le istruzioni della guida rapida. Installare l’applicazione e terminare la configurazione sul proprio smartphone.

Si tratta di pochi passaggi ed è tutto piuttosto semplice ma si tratta pur sempre di smontare una serratura e montarne una elettronica. Se non vi sentite a vostro agio con questa operazione, è sempre possibile chiamare un tecnico che lo faccia per voi. O anche un amico un po’ “smanettone”.

Una volta completata la parte hardware, basta installare l’applicazione. Configurare una nuova impronta richiede solo pochi minuti, ed è possibile memorizzarne fino a 100 - il che rende questa serratura ideale per gli uffici. Tre di queste impronte potranno poi essere associate ad altrettanti account di amministrazione, con privilegi per effettuare modifiche alle impostazioni.

Quanto ai tag NFC, nella scatola ce ne sono tre ma se ne possono associare fino a 20; li trovate in vendita sul sito ufficiale, con la scatola da tre unità a €24,99.

Esperienza d'uso

Dopo l'installazione, la WELOCK Fingerprint Electronic Smart Door Lock Cylinder SECBN51 si dimostra estremamente pratica e sicura. L'accesso tramite impronta digitale è rapido e preciso, con la porta che si apre in meno di un secondo. Il sensore sembra lo stesso che si trova su alcuni laptop, dove abbiamo già visto che è molto affidabile e preciso.

La gestione è estremamente semplice e le prestazioni superiori alle aspettative. Abbiamo avuto subito il controllo della porta su cui era installata la serratura, con la possibilità di disabilitare persone a cui non volevamo più dare accesso, o di aggiungere nuovi utenti in un attimo.

Inoltre la Welock Smart Lock Fingerprint Lock Electronic Door Lock SECBN51 ha una certificazione IP65, quindi potete montarla anche su una porta esterna.

Durante l'uso quotidiano, la serratura si è dimostrata affidabile anche in condizioni atmosferiche avverse, grazie alla sua costruzione robusta e resistente. L'app mobile associata permette di gestire e monitorare l'accesso in tempo reale, offrendo un ulteriore livello di controllo e sicurezza.

La WELOCK Fingerprint Electronic Smart Door Lock Cylinder SECBN51 rappresenta una soluzione eccellente per chi desidera migliorare la sicurezza della propria casa o ufficio con una tecnologia moderna e facile da usare. La combinazione di accesso tramite impronta digitale, installazione semplice e funzionalità avanzate rende questo prodotto una scelta ideale per chiunque cerchi una serratura affidabile e innovativa.

FAQ sulla WELOCK Fingerprint Electronic Smart Door Lock Cylinder SECBN51

Cos'è la WELOCK Fingerprint Electronic Smart Door Lock Cylinder SECBN51?

La WELOCK Fingerprint Electronic Smart Door Lock Cylinder SECBN51 è una serratura elettronica avanzata che utilizza la tecnologia delle impronte digitali e RFID per consentire l'accesso. È progettata per migliorare la sicurezza e la comodità per abitazioni, uffici e proprietà in affitto.

Come funziona la serratura?

La serratura funziona tramite l'autenticazione dell'impronta digitale o di un chip RFID. Una volta configurata, consente l'accesso solo alle persone autorizzate registrate nel sistema.

È necessario un cavo di alimentazione per la serratura?

No, la serratura funziona con batterie AAA. All’occorrenza è possibile alimentarla con un power bank.

Quante impronte digitali possono essere registrate?

È possibile registrare fino a 100 impronte digitali.

Posso usare il mio smartphone per aprire la serratura?

Sì, è possibile sbloccare la serratura tramite smartphone, ma è necessario il controller Bluetooth venduto separatamente per abilitare questa funzione.

Cosa include la confezione?

All'interno della confezione troverete:

La serratura elettronica WELOCK

Guida per l’installazione multilingua

Estensione per porte più spesse

Attrezzi per il montaggio

Tre Tag RFID con codice QR

La serratura è adatta per l'uso all'esterno?

Sì, la serratura ha una certificazione IP65, che la rende resistente alle condizioni atmosferiche avverse, quindi può essere installata su porte esterne.

Come si installa la serratura?

L'installazione è semplice e non richiede competenze tecniche avanzate. La guida per l'installazione multilingua inclusa nella confezione offre istruzioni dettagliate. Tuttavia l’intervento di un tecnico specializzato assicura maggiori garanzie.

È possibile rimuovere le autorizzazioni in modo rapido?

Sì, è possibile aggiungere o rimuovere autorizzazioni in pochi minuti tramite l'app mobile o direttamente sulla serratura, garantendo un controllo completo e immediato.

La serratura è compatibile con tutte le porte?

La serratura è compatibile con porte di spessore compreso tra 50 e 100 mm e con una distanza tra il foro della serratura e il bordo della porta fino a 40 mm. È importante verificare la compatibilità della porta prima dell'acquisto.

Dove posso acquistare la WELOCK Fingerprint Electronic Smart Door Lock Cylinder SECBN51?

Puoi acquistare la serratura sul sito ufficiale WELOCK o su Amazon. Offerte esclusive e sconti sono disponibili utilizzando i seguenti link e coupon:

