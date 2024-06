WSO2 è stata nominata leader assoluto nel KuppingerCole CIAM Platforms Leadership Compass 2024

WSO2, fornitore di soluzioni tecnologiche per la trasformazione digitale, ha annunciato di essere stata nominata leader assoluto, leader di prodotto, leader di innovazione e leader di mercato nel rapporto CIAM Platforms Leadership Compass 2024 di KuppingerCole Analysts.

Il rapporto si basa sulla valutazione di KuppingerCole Analysts di 24 fornitori considerati leader nel mercato della gestione dell'identità e dell'accesso dei consumatori (CIAM).

Il CIAM nasce dall'Identity Access Management (IAM) per distinguere le esigenze dei consumatori nell'accesso alle applicazioni, funzionalmente diverse dall'IAM per la forza lavoro e le aziende. I sistemi CIAM si sono comunque evoluti anche per i clienti B2B, e molti fornitori riferiscono che questo segmento sta crescendo più rapidamente delle implementazioni B2C pure.

"Abbiamo dato priorità a dare ai nostri clienti la flessibilità necessaria per supportare i loro scenari CIAM B2B e B2C per scalare i modelli di business, espandere la loro portata sul mercato e accelerare il time to market, il tutto adattando facilmente la loro customer experience a pubblici diversi per ottimizzare il coinvolgimento degli utenti", ha dichiarato Geethika Cooray, vicepresidente di WSO2 e general manager di identity and access management di WSO2.

La valutazione di KuppingerCole ha preso in considerazione la suite di soluzioni IAM/CIAM di WSO2, compresi il software open source WSO2 Identity Server, la soluzione SaaS single-tenant WSO2 Private Identity Cloud e Asgardeo Identity-as-a-Service (IDaaS).

WOS2 ha ottenuto il punteggio "molto positivo", considerato il massimo, in quattro delle cinque categorie considerate dall'analisi (sicurezza, distribuzione, interoperabilità e usabilità) e il punteggio "positivo" nella categoria delle funzionalità.

"Siamo onorati di essere stati riconosciuti come leader nelle categorie generali, di prodotto, di innovazione e di mercato del report 2024 CIAM Platforms Leadership Compass di KuppingerCole" ha continuato Cooray. "Lo consideriamo una convalida del nostro impegno a fornire soluzioni CIAM che supportano i modelli di business digitali sempre più sofisticati delle aziende, creando al contempo esperienze digitali ricche e affidabili che favoriscono l'adozione, la fidelizzazione e la crescita dei clienti".