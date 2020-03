10 Years with Hayao Miyazaki: online gratuitamente il documentario

La televisione di stato giapponese, NHK, ha messo a disposizione sul proprio sito ufficiale 10 Years with Hayao Miyazaki ovvero un documentario in 4 parti da circa un’ora ciascuna dedicato al genio dell’animazione Hayao Miyazaki.

10 Years with Hayao Miyazaki è una testimonianza decisamente preziosa visto il carattere schivo del fondatore dello Studio Ghibli e che offre uno sguardo approfondito al processo creativo di Hayao Miyazaki, alla sua arte legata ancora in maniera ad una manualità lontana dalle moderne tecnologie e al rapporto spesso conflittuale con i suoi collaboratori da cui pretende un impegno e una dedizione assoluta.

In un periodo come questo in cui ci viene richiesto di rimanere a casa per limitare le possibilità di contagio da Coronavirus, questo documentario arriva come una manna dal cielo per tutti i fan delle pellicole dello Studio Ghibli ed i fan del cinema di animazione più in generale.

Trovate 10 Years with Hayao Miyazaki già diviso in quattro episodi cliccando QUI.

Lo Studio Ghibli è uno studio cinematografico di film d’animazione giapponese, noto soprattutto per essere il produttore delle opere di Hayao Miyazaki e Isao Takahata.

Molto popolare in Giappone, i suoi film sono tra i più visti nella storia del Sol Levante. Gran parte delle opere dello studio ha vinto premi nel campo dell’animazione, tra cui l’Anime Grand Prix; inoltre sono stati acclamati dalla critica sia giapponese sia occidentale, al punto che il critico Roger Ebert ha classificato Il mio vicino Totoro e Kiki – Consegne a domicilio tra i più bei film per bambini mai realizzati, e Janet Maslin del New York Times ha definito Principessa Mononoke una pietra miliare del cinema d’animazione. Nel 2002, La città incantata ha vinto l’Oscar al miglior film d’animazione, diventando il primo film anime a vincere un Academy Award.