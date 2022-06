I 25 anni di One Piece, il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, si stanno avvicinando sempre di più e per l’occasione Bandai Namco Entertainment, Shueisha e Toei Animation sveleranno novità sul manga, anime, film e tanto altro ancora in unica livestream globale battezzata col nome di One Piece Day.

25 anni di One Piece: in arrivo novità sul manga, anime e film

L’evento internazionale si terrà il 22 e il 23 luglio 2022 (giorni in cui c’è stato il vero debutto dell’opera del maestro Oda) e avrà inizio alle 10:50 italiane del giorno. L’intera lineup è disponibile qui sul sito web ufficiale del 25° anniversario del franchise dei record.

Cliccate qui per seguire la diretta della prima giornata e qui per la diretta della seconda.

Di seguito, invece, un trailer che annuncia quanto appena riportato.

In più, aggiungiamo, nel corso dell’estate sono in arrivo tante altre novità per il franchise. Oltre al manga originale (attualmente in pausa, ma in corso di ripresa il 25 luglio 2022 con l’inizio della fase finale), il 4 agosto 2022 sono in arrivo due volumi tankobon speciali che racchiuderanno due storie collaterali sempre ispirate al franchise del maestro Oda: Shokugeki no Sanji di Shun Saeki e Yuto Tsukuda e One Piece Episode A da parte di Boichi e Ryo Ishiyama.

Il primo spin-off arriverà in un unico volume, mentre il secondo in due. Shokugeki no Sanji narra, appunto, le avventure collaterali di Sanji realizzate dagli autori di Food Wars! Shokugeki no Soma (qui i dettagli). One Piece Episode A è la storia del passato di Ace ispirata ai romanzi ONE PIECE Episode A (qui i dettagli) e realizzata dalla matita di Boichi.

Ancora, il 22 luglio 2022, arriveranno in Giappone tre volumi che racchiuderanno tutti i volti dei personaggi apparsi in One Piece dal 1° al 60° volume. E’ stato svelato un trailer esplicativo per la suddetta pubblicazione che possiamo guardare di seguito:

ONE PIECE ALL FACES PV. A 3-volume compilation of all faces appearing in ONE PIECE from Volumes 1 to 60, set to release on July 22nd.pic.twitter.com/4iSoN4oE51 — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) June 24, 2022

In più, ricordiamo, il 6 agosto è in uscita nelle sale giapponesi One Piece Film Red, il nuovo film animato realizzato con la collaborazione di Eiichiro Oda stesso. Il film è in arrivo per questo Autunno nelle sale italiane per Anime Factory.

Restate con noi per conoscere altri aggiornamenti per il 25° anniversario di One Piece, sicuramente tanto altro bolle in pentola e attende di essere rivelato.

One Piece, il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1053 capitoli e 102 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 100 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).

Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation, in corso ininterrotto dal 1999 con all’attivo 1022 episodi totali, che sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano. In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset con 628 episodi doppiati poichè dal 20 ottobre sono ritornati in tv con gli inediti. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperate qui gli ultimi dettagli.

Di seguito proponiamo una sinossi del manga:

Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare.

