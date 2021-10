One Piece su Italia 2: la data dei nuovi episodi doppiati in italiano

Se ne parlava tra le nostre pagine già da marzo 2021 e adesso è realtà: i nuovi episodi doppiati in italiano di One Piece, l’anime ispirato dal manga omonimo scritto e disegnato da Eiichiro Oda ed edito in Italia per Star Comics, arriveranno dal 20 ottobre su Mediaset Italia 2 (canale 66 del digitale terrestre).

One Piece su Italia 2: i nuovi episodi doppiati in italiano

La notizia arriva tra i portali Facebook di Botteganimazione e aggiunge inoltre che saranno trasmessi ben tre episodi inediti alla settimana dalle 21:10 tutti focalizzati all’interno dell’arco narrativo di Punk Hazard riprendendo la narrazione con l’episodio 579.

Ecco una breve sinossi dell’arco narrativo in questione diffusa da Star Comics:

La ciurma di Cappello di Paglia continua l’esplorazione di Punk Hazard, un’isola che il gelo e il caldo torrido sembrano essersi equamente divisa. Un luogo zeppo di misteri dove, come se le assurde condizioni climatiche non fossero sufficienti, fa la sua comparsa una strana creatura che scatenerà il caos…!

Nel cast originale di voci italiane di One Piece c’è la grande novità di Maurizio Merluzzo che presterà la sua voce a Doflamingo (villain principale del culmine di Punk Hazard, ovvero Dressrosa), oltre Emanuela Pacotto nei panni di Nami, anche Renato Novara nel ruolo di Rufy, Patrizio Prata in quello di Zoro, Lorenzo Scattorin come Sanji, Luca Bottale come Usopp, Federica Valenti nel ruolo di Chopper, Patrizia Scianca in quello di Nico Robin e Riccardo Rovatti in quello di Franky.

Ricordiamo che la serie anime in Giappone sta per giungere all’episodio 1000 e di recente è stata diffuso un poster promozionale che possiamo guardare cliccando qui e, infine, gli episodi in contemporanea col Giappone sono disponibili su Crunchyroll sottotitolati.

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1027 capitoli e 100 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 98 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 994 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset e vanta al momento 578 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperiamo qui gli ultimi dettagli.