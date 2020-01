3 Emme Games: in arrivo Dig Your Way Out e un misterioso nuovo gioco di Danilo Sabia

3 Emme Games fa il punto sul suo 2020, analizzando l’anno appena trascorso e annunciando le prime novità in serbo per i suoi giocatori.

Il 2019 di 3 Emme Games è stato caratterizzato da alcune hit del gioco come Saint Seiya, Chakra e Space Gate. A fronte della straordinaria risposta del pubblico l’editore si propone diversi obiettivi per il nuovo anno.

Il primo sarà la pubblicazione del suo nuovo sito, che avverrà a febbraio. Il nuovo spazio istituzionale permetterà a 3 Emme Games di incrementare la sua presenza online che permetterà a tutti di reperire più facilmente tutte le informazioni sulle ultime novità.

La seconda novità riguarderà la pubblicazione del primo gioco originale prodotto dall’editore, che andrà ad affiancare la lineup di titoli localizzati. Questo nuovo gioco da tavolo, di cui non è ancora stato rivelato il titolo, sarà ideato da Danilo Sabia, già autore del gioco gestionale a tema nativi americani Wendake (link Amazon).

3 Emme Games ha diffuso una piccola intro che descrive l’atmosfera e le tematiche del gioco, ve la riportiamo di seguito.

Assalta la città che tanto ti ha umiliato e conquistala sfruttando al meglio le tue abilità. Per farlo dovrai affrontare gli altri esiliati in una lotta spietata a base di forza, agilità e astuzia. Aggirati per le strade, nutriti e recupera oggetti che ti possano aiutare nell’impresa. Potrai entrare nel palazzo ma attento alle trappole e ai guardiani che sorvegliano la città.

Sii veloce a creare la tua strategia prima che Poseidone scateni appieno la sua ira!

L’impegno dell’editore però non si esaurirà soltanto con questo nuovo prodotto. Il 2020 vedrà l’arrivo nel suo parco titoli di nuove localizzazioni di popolari giochi internazionali, ma a differenza del 2019, che ha visto uno spiegamento di forze notevole, nel 2020 ci sarà uno sforzo più misurato, per contrastare la saturazione di un mercato vivace come quello dei giochi in scatola. In questo modo 3 Emme Games vuole concentrarsi su una maggior cura dei prodotti che tratterà.

Tra i titoli che saranno localizzati ci sarà Dig Your Way Out di Family Games.

In questo gioco i partecipanti avranno come obiettivo quello di riuscire ad evadere dalla prigione di massima sicurezza BlackGate, il giocatore che sarà più abile e veloce riuscendo a battere gli altri, avrà vinto la partita.

L’uscita di Dig Your Way Out è prevista per questa primavera, presumibilmente in tempo per la fiera Play di Modena.