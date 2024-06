iOS 18, ecco le 15 funzioni nascoste di cui Apple non ha parlato alla WWDC

Dopo mesi di indiscrezioni e speculazioni, Apple ha finalmente presentato ufficialmente iOS 18 alla WWDC 2024, e gli utenti possono già provare la versione beta del nuovo sistema operativo sui dispositivi idonei. A dominare la presentazione sono state le opzioni di personalizzazione della schermata Home e Apple Intelligence, ma con iOS 18 Apple introdurrà anche diverse comode funzioni aggiuntive per migliorare l'esperienza quotidiana di tutti gli utenti. Ecco le principali funzioni "nascoste" di iOS 18 che Apple non ha menzionato sul palco.

Menu delle Impostazioni e iCloud ridisegnati

Il menu delle Impostazioni di iOS 18 riceverà una revisione. Non mostrerà più un lungo elenco di app di sistema e di terze parti nella parte inferiore, ma tutte le app verranno inserite nel menu Applicazioni per un layout più pulito. Inoltre, ogni menu principale presenterà una piccola descrizione in alto che spiega cosa ci si può aspettare di trovare. Anche il menu di iCloud è stato ridisegnato, mostrando ora una ripartizione dettagliata dello spazio di archiviazione e delle varie voci archiviate sulla piattaforma.

T9

Una delle novità più attese è l'arrivo del T9 su iOS 18, che permetterà di trovare facilmente i contatti digitando semplicemente il nome salvato in rubrica tramite il tastierino numerico.

Ricerca nella cronologia delle chiamate

L'app Telefono riceverà due miglioramenti significativi: l'icona di chiamata accanto a ogni voce nella sezione Recenti e la possibilità di cercare nella cronologia delle chiamate.

Sezioni pieghevoli ed evidenziatore in Note

L'app Note permetterà di creare sezioni pieghevoli all'interno e includerà uno strumento evidenziatore con cinque opzioni di colore (viola, rosa, arancione, verde menta e blu) per mettere in risalto il testo.

Controllo dell'ampiezza del raggio della torcia

Un'altra piccola ma utile aggiunta sarà la possibilità di modificare l'ampiezza della torcia e regolare il fascio luminoso tramite la Dynamic Island.

Scorciatoia per il pulsante di accensione

Il nuovo pulsante di accensione virtuale nel Centro di Controllo eliminerà la necessità di memorizzare la combinazione di tasti giusta per accendere e spegnere il telefono.

Promemoria nel Calendario

iOS 18 permetterà di vedere i promemoria imminenti direttamente nell'app Calendario, insieme agli eventi. Sarà possibile creare, modificare, eliminare e completare i promemoria direttamente dall'app Calendario.

Panoramica mensile in Calendario

L'app Calendario includerà una panoramica mensile dettagliata, consentendo di ingrandire la panoramica annuale per ottenere maggiori dettagli su un singolo mese.

Allegati e registrazioni audio in Note

Quando si compone o si modifica una nota, apparirà un nuovo menu allegati in basso per inserire file, foto, video, scansioni di documenti e registrazioni audio. Gli utenti con iPhone 12 o successivi possono anche generare trascrizioni audio in tempo reale.

Equazioni matematiche e note recenti

L'app Note supporterà le equazioni matematiche, generando risultati in tempo reale digitando l'equazione seguita da "=". Inoltre, terrà traccia delle note recenti, permettendo di passare da una all'altra facilmente.

Effetto arcobaleno per l'orologio nella schermata di blocco

La schermata di blocco supporterà un effetto di colore arcobaleno per l'orologio, aggiungendo un tocco di personalizzazione in più.

Personalizzazione delle notifiche Toggle nella schermata di blocco

Gli utenti potranno personalizzare i toggle rapidi nella schermata di blocco, aggiungendo nuove funzionalità e persino supporto per le app di terze parti.

Widget Diario

L'app Diario supporterà nuovi widget per la schermata iniziale e di blocco.

Personalizzazione dell'app Foto

L'app Foto riceverà una riprogettazione, permettendo agli utenti di personalizzare le sezioni in base alle proprie preferenze.

Limite di carica per preservare la batteria

Gli utenti di iPhone 15 potranno limitare la carica della batteria all'80%, 85%, 90% o 95%, prolungando così la durata della batteria del dispositivo.