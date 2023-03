Siete alla ricerca di un servizio che vi permetta di accedere a un catalogo con 100 milioni di brani in streaming, il tutto senza spendere un euro? In tal caso non potete assolutamente perdervi l’offerta lanciata da Amazon per il suo servizio Music Unlimited, dato che potrete usufruire di 3 mesi completamente gratuiti!

Amazon, proprio prima dell’inizio delle fantastiche Offerte di Primavera, ha infatti deciso di offrire 3 mesi del servizio di streaming musicale a tutti i nuovi abbonati. Per riscattare i 90 giorni vi basterà iscrivervi nella pagina dedicata alla promozione, ottenendo così immediatamente l’accesso all’immenso catalogo di brani in alta qualità.

Una volta superati i 3 mesi di prova gratuita avrete poi la possibilità di passare al costo standard del servizio, ovvero 9,99€ al mese, oppure decidere di annullare l’abbonamento senza alcun costo aggiuntivo. Insomma, si tratta di una promozione veramente fantastica, che vi permetterà di ascoltare la vostra musica preferita in qualsiasi momento e senza pubblicità sino all’arrivo dell’estate!

Amazon Music Unlimited rientra senza dubbio tra i migliori servizi di musica in streaming sul mercato. Come abbiamo accennato, non è presente alcun tipo di pubblicità che interromperà le vostre playlist, ma non è tutto: avrete a disposizione skip illimitati, accesso a qualsiasi album o artista desideriate e la possibilità di salvare qualunque brano in modalità offline, ascoltandolo così anche senza internet.

Inoltre, tutti i brani presenti su Amazon Music Unlimited sono in qualità HD e Ultra HD, ovvero pari a quella di un CD. Si tratta dunque del doppio dei bitrate rispetto ai servizi di streaming in definizione standard SD, i quali comprimono i file audio sacrificando la qualità originale delle canzoni.

Ciò detto, non ci resta altro che rimandarvi alla pagina dedicata alla promozione, così che possiate subito sottoscrivere l’abbonamento al servizio che, ve lo ricordiamo, può essere disdetto in qualsiasi momento, e non comporterà per voi il pagamento di alcuna cifra, né alcun costo nascosto.

