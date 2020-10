LEGO Star Wars – polybag # 30625 in omaggio con The Skywalker Saga

Sebbene LEGO Star Wars The Skywalker Saga sia stato annunciato già a fine agosto da Warner Bros. Games, TT Games, LEGO Group e Lucasfilm, è stato confermato pochi giorni fa che la versione Deluxe del videogioco conterrà la polybag LEGO Star Wars # 30625 Luke Skywalker with Blue Milk.

La polybag LEGO Star Wars # 30625 Luke Skywalker with Blue Milk conterrà il solo personaggio di Luke Skywalker. La minifigure includerà solo due pezzi speciali (gambe e torso sono quelle standard di Luke nei set della trilogia classica):

il “cartoccio del latte” con la stampa specifica del “latte di Bantha” anzichè del “latte di mucca” come per i set LEGO City

il viso con i “baffi” del latte blu che mostra come persino colui destinato a diventare un Maestro Jedi si può “pasticciare” la faccia se esagera con le sorsate di latte

Il videogioco LEGO Star Wars The Skywalker Saga non sarà purtroppo in vendita da ottobre 2020 come inizialmente previsto, bensì dalla primavera 2021, anche se è già ora pre-ordinabile su alcuni siti specializzati. Alcune informazioni sono però già certe:

saranno fin da subito disponibili le versioni per nuovissime consolle di ultima generazione quali Xbox Series X e PlayStation 5 (oltre che per PC, Mac, PS4 e XBOX One)

la versione su disco verrà fornita in una steelbook “di carbonite” di livello premium e conterrà appunto la polybag di cui sopra

oltre al gioco principale e alla polybag LEGO Star Wars # 30625 Luke Skywalker with Blue Milk , la versione Deluxe includerà anche la Character Collection con sei pacchetti DLC di personaggi da The Mandalorian Rogue One: A Star Wars Story Solo: A Star Wars Story Star Wars: The Bad Batch (la serie sequel di Star Wars: The Clone Wars che seguirà le vicende dell’omonima squadra di cloni e che inizierà nel 2021)

Non è la prima volta che una polybag esclusiva viene inclusa in un videogioco LEGO Star Wars. Nel 2016 infatti, fu la volta di Finn (FN-2187) ad essere “imbustato”: la polybag LEGO Star Wars # 30605 Finn (FN-2187) venne infatti inserita come omaggio nella versione Deluxe del videogioco LEGO Star Wars: Il Risveglio della Forza.

