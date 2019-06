Disneyland Resort: arriva area dedicata all’MCU?

Il progetto era in cantiere da tempo, ma dopo molti anni pare sia arrivato il momento di realizzare un'area del Disneyland Resort interamente dedicata ai supereroi dell'MCU.

Il progetto era in cantiere da tempo, ma dopo molti anni pare sia arrivato il momento di realizzare un’area del Disneyland Resort interamente dedicata ai supereroi dell’Universo Cinematografico Marvel. Gli appassionati dei personaggi dell’MCU sapranno bene che, recentemente in alcuni parchi a tema, la Disney ha inaugurato delle zone dove il pubblico può vivere esperienze indimenticabili entrando nel fantastico mondo della saga di Star Wars.

Ebbene, dopo aver portato a termine il progetto di Star Wars: Galaxy’s Edge, la Walt Disney Co. si è prefissata un nuovo obiettivo da raggiungere. Un grande passo avanti è già stato compiuto, infatti la città di Anaheim, che ospita il parco divertimenti della Disney, ha approvato il progetto che prevede la realizzazione della nuova area dedicata all’MCU.

Per portare a termine il progetto, a quanto pare, saranno necessari più di 14 milioni di dollari e tale investimento prevede la realizzazione di un negozio, di un’area dove grandi e piccini potranno incontrare i personaggi dell’Universo Marvel, in oltre verranno ristrutturati alcuni impianti già esistenti e, molto probabilmente, potrebbe essere costruito anche un piccolo birrificio.

Ma, secondo voi, cosa avrà in serbo la Walt Disney Co. per riuscire ad attirare più pubblico possibile all’interno della nuova area del parco divertimenti? Ancora non si sa molto su quali potrebbero essere le attrazioni che verranno realizzate. Sicuramente riusciremo ad avere qualche informazione in più dopo il D23 Expo 2019, che si terrà nel mese di agosto.