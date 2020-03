A casa con l’autore, il programma della settimana di Bonelli!

Sergio Bonelli Editore, lo scorso venerdì, ha presentato una nuova iniziativa che permette a tutti gli appassionati di incontrare in via del tutto digitale i migliori autori della casa. Questo importante ciclo di incontri prende il nome di “A Casa con l’Autore”, e in questo articolo potete trovare il calendario settimanale.

Innanzitutto, l’iniziativa in questione è stata inaugurata dal direttore editoriale della casa, Michele Masiero, sfruttando il canale ufficiale Instagram. Invece, nei prossimi giorni, gli appassionati potranno incontrare altri autori. Di seguito il programma, che sarà man mano aggiornato.

Lunedì 16 marzo

ore 20:00 – Mauro Boselli parla di Tex Willer.

Martedì 17 marzo

ore 12:30 – Antonio Serra racconta Nathan Never Stazione Spaziale Internazionale.

ore 20:00 – Giacomo Keison Bevilacqua parla di Attica n.5.

Mercoledì 18 marzo

ore 12.30 – Pasquale Ruju racconta il ritorno di Cassidy.

ore 20:00 – Luca Barbieri parla di Dragonero il ribelle n.5.

Giovedì 19 marzo

ore 9:00 – Claudio Chiaverotti parla di Morgan Lost.

Come specificato nel nostro precedente articolo, si tratta di un’iniziativa davvero interessante per tutti gli amanti del mondo bonelliano, considerando che consente di seguire i propri fumettisti preferiti direttamente dalle proprie abitazioni. Naturalmente, seguiranno nuovi aggiornamenti, continuate a seguirci.